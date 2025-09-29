Queste 5 tecniche di meditazione aiutano ad addormentarsi più velocemente e a migliorare il sonno

Con il cambio di stagione non muta solo il clima: spesso a variare è anche il modo in cui dormiamo. Le giornate che si accorciano o si allungano, gli sbalzi di temperatura e il ritmo delle ore che si modifica possono scombussolare il nostro orologio interno, rendendo più difficile addormentarsi o farlo davvero bene.

Non è un problema da poco, perché quando il sonno vacilla ne risentono energia, umore e concentrazione. In questi momenti, qualche minuto di meditazione può fare la differenza, aiutando a rallentare i pensieri e a preparare corpo e mente a un riposo più rigenerante. Dalla mindfulness al body scan, ecco 5 tecniche che ci aiutano a rilassarci e a dormire meglio.

Lo yoga aiuta contro l'insonnia

Mindfulness per dormire

Una meta-analisi su JAMA Internal Medicine ha mostrato che dedicarsi regolarmente alla mindfulness può ridurre l’insonnia e migliorare la qualità del sonno negli adulti con disturbi cronici. In pratica, la meditazione mindfulness aiuta a interrompere i pensieri che continuano a girare in tondo e a dare un po’ di respiro al sistema nervoso.

Anche solo dieci minuti prima di coricarsi possono bastare, secondo gli studi, ma il vero vantaggio arriva con la costanza.

Rilassamento muscolare progressivo (PMR)

Il rilassamento muscolare progressivo, sviluppato da Edmund Jacobson negli anni ’30, è tanto intuitivo quanto potente. L’idea è alternare tensione e rilascio dei diversi gruppi muscolari, per insegnare al corpo la differenza tra contrazione e distensione.

Studi pubblicati su Frontiers in Psychiatry confermano che questa tecnica riduce l’ansia pre-sonno e migliora il riposo anche in chi soffre di insonnia cronica.

Per provarla da soli basta sdraiarsi, iniziare dai piedi e risalire lentamente, contraendo ogni muscolo per circa 5 secondi e poi lasciarlo andare con attenzione alle sensazioni che seguono.

Immaginazione guidata

La mente di ognuno di noi, ogni tanto, fa fatica a distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Ed è proprio per questo che l’immaginazione guidata (o visualizzazione) funziona bene. Uno studio del 2018 su pazienti in dialisi ha dimostrato che questa tecnica può davvero aiutare a dormire meglio e a ridurre l’ansia. Basta chiudere gli occhi e immaginare un luogo che trasmetta calma.

Yoga della risata

Può essere una spiaggia deserta, un bosco al tramonto o un rifugio in montagna, da ricostruire nella propria mente nei minimi dettagli, quindi con i suoi colori, suoni, profumi e persino la temperatura dell’aria.

Il “rischio” che si corre è che i pensieri inizino a vagare, ma in queste circostanze la soluzione è non smettere di praticare: bisogna riportarli con dolcezza all’immagine, senza forzare nulla.

Respirazione 4-7-8

Tra le tecniche di meditazione più rapide da provare c’è la respirazione 4-7-8, resa nota dal medico Andrew Weil. Si inspira dal naso contando fino a 4, si trattiene per 7 secondi e si espira lentamente dalla bocca per 8.

Esperimenti recenti hanno dimostrato che respirare in questo modo migliora la variabilità della frequenza cardiaca, segnale che il corpo sta passando in modalità “riposo”. All’inizio può sembrare innaturale, ma dopo pochi cicli il battito rallenta e la tensione si scioglie: perfetta per chi va a letto agitato o con la mente in corsa.

Body scan

Il body scan è una delle pratiche più semplici e immediate di rilassamento, ideale proprio per la sera. Si tratta di spostare l’attenzione gradualmente sul corpo, dalle dita dei piedi fino alla testa, notando sensazioni e tensioni senza giudizio.

Stando a ricerche pubblicate su JAMA Internal Medicine, questa tecnica riduce lo stress e abbrevia i tempi di addormentamento, perché spegne la ruminazione mentale e induce una risposta di rilassamento naturale. Occorrono 10-15 minuti, ma se il sonno arriva prima della fine, significa che ha già fatto effetto.