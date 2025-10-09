Giornata Internazionale dello Yoga nel solstizio d’estate: perché è stato scelto il 21 giugno

La Giornata Internazionale dello Yoga, come ogni anno, torna in una data simbolica intensa e molto attesa: il 21 giugno, giorno del solstizio e inizio dell’estate.

La data è stata approvata con una risoluzione del dicembre 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e da allora ogni 21 giugno si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga.

La proposta, sostenuta da oltre 170 Paesi e fortemente voluta dall’India, mira a promuovere una maggiore consapevolezza sul valore dello yoga per la salute individuale, ma anche come strumento di coesione sociale e benessere collettivo.

La prima celebrazione si è tenuta nel 2015, dando il via a eventi e pratiche in oltre 190 Paesi, spesso in spazi pubblici o naturali, in coincidenza con il solstizio. Il 21 giugno rappresenta da secoli un simbolo astronomico e culturale. Con l’arrivo del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero boreale, la natura sembra trattenere il respiro al massimo del suo slancio vitale: un momento che invita a fermarsi e prendersi un tempo da dedicare al benessere, unendo corpo e mente.

Yoga per una Terra, una Salute

Per l’edizione 2025, il tema scelto dalle Nazioni Unite è “Yoga for One Earth, One Health”: un invito a riflettere sul legame tra salute umana e salute del pianeta. Il concetto riprende l’approccio “One Health” promosso dall’OMS, che riconosce la connessione profonda tra ambiente, sistemi alimentari, ecosistemi e benessere delle persone.

Lo yoga, in questa prospettiva, diventa non solo una pratica fisica o spirituale, ma un gesto quotidiano di equilibrio. Attraverso il respiro consapevole, l’ascolto del corpo e la riduzione dello stress, possiamo contribuire a rafforzare la nostra resilienza individuale.

Una pratica come lo yoga richiama una visione più sostenibile dell’esistenza, fondata su relazioni armoniche con il mondo naturale. Secondo la FAO e l’UNEP, stili di vita più consapevoli – incluso l’approccio alla salute e all’alimentazione – sono essenziali per affrontare le sfide ambientali globali.

Benefici per il corpo e per la mente

Numerosi studi hanno confermato negli anni i benefici dello yoga per la salute. La pratica regolare può contribuire a ridurre i livelli di cortisolo e migliorare la risposta allo stress. In ambito cardiovascolare, è in grado di ridurre pressione arteriosa e frequenza cardiaca, con effetti positivi anche sulla variabilità del battito.

Anche dal punto di vista muscolare e respiratorio, la combinazione di movimento lento, controllo del respiro e postura favorisce l’elasticità, la tonicità e la capacità polmonare.

Non solo: l’OMS riconosce lo yoga come una delle pratiche complementari utili nella prevenzione e gestione di alcune malattie croniche, come ansia, depressione, disturbi del sonno e patologie legate allo stile di vita. Un ottimo motivo per integrare la pratica yoga anche in ospedale e nelle scuole.

Un dialogo tra cultura, medicina e sostenibilità

Lo yoga nasce in India oltre duemila anni fa come disciplina filosofica, e nel tempo ha attraversato culture e continenti, fino a diventare una pratica globale. Oggi esistono molte varianti, da quelle più intense e dinamiche a quelle più orientate alla meditazione e alla respirazione profonda. Ma al di là delle differenze, resta costante l’obiettivo di coltivare la presenza mentale e l’armonia tra corpo e coscienza.

Nel contesto attuale, segnato da crisi ambientali, inquinamento, stress urbano e accelerazione dei ritmi di vita, la Giornata dello Yoga assume un valore simbolico e pratico. È un’occasione per rallentare, osservare e scegliere, anche a partire da come trattiamo noi stessi e il nostro ambiente. Promuovere il benessere psicofisico non è più solo una questione individuale, ma un atto di responsabilità condivisa.

Una pratica che connette

Il 21 giugno diventa il simbolo di una giornata in cui (ri)trovare la connessione, con il mondo e con noi stessi: tra luce e corpo, tra respiro e terra, tra individuo e collettività. In molte città italiane ed europee vengono organizzate sessioni all’aperto, spesso in luoghi naturali o simbolici, l’occasione per sperimentare lo yoga anche per chi non lo ha mai provato.

Alcuni ospedali e centri sanitari iniziano a includere lo yoga tra le attività complementari per il supporto psicologico o la riabilitazione: un cambiamento importante che segnala uno sguardo in trasformazione anche nel modo di affrontare la malattia.

Eventi principali in Italia per la Giornata dello Yoga

A Livorno, la suggestiva Terrazza Mascagni, affacciata sul mare, ospita una tradizionale pratica yoga collettiva con inizio alle 20:00 dopo un raduno alle 19:30. L’evento, giunto all’undicesima edizione, è promossa dalla Rete Olistica di Livorno e patrocinata dal Comune.

A Milano, torna il grande appuntamento con YogaFestival il 21 giugno presso l’Arena Civica Gianni Brera, dove dalle 16:00 fino a sera si susseguiranno sessioni di yoga aperte a tutti, meditazione mindful eating e momenti in collaborazione con l’Unione Induista Italiana. Patrizia Toshini Saccà, ex atleta paralimpica, insegnante e scrittrice, proporrà una pratica di “Yoga senza barriere”: il Saluto alla Luna, con una serie di sequenze accessibili anche a persone con difficoltà fisiche.

Roma celebra la Giornata Internazionale dello Yoga ai Giardini di Castel Sant’Angelo. Dopo l’inaugurazione della pratica collettiva alle 17:30, da parte dell’Ambasciatrice dell’India seguiranno perfomance di musica classica indiana dal vivo.

Il 21 giugno 2025, dalle ore 18, lo Stadio della Farnesina di Roma ospita la quarta edizione della Giornata Internazionale dello Yoga, evento gratuito e aperto a tutti, con incontri e maestri che guideranno nell’incontro con l’antica pratica.

Sarà l’occasione per sperimentare yoga insieme, collettivamente, nel giorno più lungo dell’anno, celebrando il tema 2025 “Yoga for One Earth, One Health”. La celebrazione della Giornata Internazionale dello Yoga, in fondo, ci ricorda che salute e ambiente non sono due temi separati, ma parti di uno stesso respiro.