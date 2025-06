Esercizi di lentezza quotidiana: piccoli gesti per vivere. Rallentare per prendersi cura di sè

La lentezza è un lusso o una scelta? La risposta alla domanda è tutt’altro che scontata. L’8 giugno si celebra il Festival della Lentezza, nato in Emilia Romagna per riflettere su un tema diventato centrale: il nostro tempo. Non quello scandito dagli orologi, ma quello vissuto davvero.

In un’epoca che premia la velocità, riscoprire il valore della lentezza è una forma di cura. Rallentare riduce lo stress, migliora la qualità del sonno, abbassa i livelli di cortisolo e aiuta la mente a riorganizzare i pensieri. Ma come si fa, concretamente, a introdurre più lentezza in giornate già piene? La risposta non è nei grandi cambiamenti, bensì nella resilienza di un allenamento quotidiano.

Inizia dalla colazione: siediti e mastica piano

La mattina spesso è il momento più frenetico. Trangugiamo la colazione in fretta e urliamo ai bambini di sbrigarsi. Naturalmente non sempre c’è tempo per preparare un pasto più importante, cura che possiamo riservare al week end, ma c’è un cambiamento che possiamo attuare.

La fretta sembra inarrestabile e prende il sopravvento. Ma cosa accade quando permettiamo al corpo anche solo un istante di calma? Fermarsi e fare un respiro profondo, mentre sorseggiamo il caffè o attendiamo che la moka sia pronta.

Masticare lentamente, osservare per un attimo il paesaggio fuori dalla finestra. Si tratta di gesti semplici in grado di trasmettere al cervello un messaggio prezioso, il segnale che “non siamo in emergenza”.

La lentezza come allenamento dell’attenzione selettiva

Secondo numerosi studi in ambito cognitivo, rallentare aiuta il cervello a esercitare l’attenzione selettiva, ovvero la capacità di scegliere su cosa focalizzarsi e cosa ignorare.

Il neuroscienziato Daniel Levitin, nel libro The Organized Mind, spiega come la mente, esposta a troppi stimoli, diventi meno efficace e più ansiosa. Ridurre la velocità aiuta a filtrare meglio le informazioni, recuperando lucidità e presenza mentale.

Cammina senza meta, anche solo per 10 minuti

Siamo abituati a camminare in vista di uno scopo, per raggiungere un posto o fare una commissione. Affrettare il passo è un’azione che ci viene naturale. Se il segreto fosse togliere la meta a questo gesto? Una passeggiata senza obiettivi, senza dover andare in nessun luogo davvero, solo per il piacere di muoversi, fosse pure per una decina di minuti, rallentando il passo ma osservando ciò che ci circonda.

La camminata lenta e consapevole ha effetto a livello fisico e mentale. Migliora l’umore e la concentrazione, aiuta a scogliere il senso di tensione e nervosismo, aiutando persino i processi creativi.

Guardare gli alberi, ascoltare i rumori, percepire il contatto dei piedi con il terreno: si tratta di un esercizio semplice che possiamo fare ovunque. La vera sfida sarà non avere un programma né una meta, rallentare anziché accelerare e respirare, allora avrà l’effetto di un’autentica camminata zen.

“Default mode” del cervello e l’importanza delle pause

Quando rallentiamo, creiamo un accesso più semplice per la cosiddetta default mode network, una rete cerebrale che si attiva in condizioni particolari, durante il sonno ma anche mentre siamo impegnati in attività che amiamo.

È nelle modalità legate alla default mode network che si attivano processi creativi e l’introspezione,una sorgente creativa in grado di metterci in contatto con parti sconosciute di noi e attivare connessioni profonde tra idee.

Studi della Harvard Medical School e del MIT hanno mostrato che le pause contemplative migliorano il problem solving e favoriscono una maggiore coerenza interiore. In altre parole: per pensare meglio, dobbiamo fermarci di più.

Ascoltare una canzone… senza fare nient’altro

Mettere un brano che amiamo, chiudere gli occhi e lasciarci trasportare dalle emozioni generate dalla musica: una canzone dura un paio di minuti, un tempo che ci possiamo permettere ma sufficiente per allenare un momento di contemplazione.

Contemplare ci riporta in contatto con le nostre sensazioni interne e aiuta a liberare la mente, anziché direzionare i pensieri sull’ennesima telefonata o sugli impegni da portare a termine.

In un mondo in cui il multitasking è diventato la norma, fare una sola cosa alla volta è una forma di resistenza e presenza. Sono sufficienti tre minuti per ottenere un effetto positivo misurabile sul sistema nervoso parasimpatico. Un gesto semplice, ma profondo.

Il tempo soggettivo si espande con la consapevolezza

Le indagini di ricercatori come Ellen Langer, docente ad Harvard, hanno contribuito a ridefinire la nostra relazione con il tempo. Per esempio, quando siamo realmente presenti a ciò che facciamo, il tempo viene percepito come più ampio.

Il fenomeno accade perché la mente registra più dettagli e stimoli, anziché funzionare con il “pilota automatico”. La lentezza, quindi, diventa un fattore di resilienza prezioso perché restituisce tempo dal punto di vista percettivo, anche se il numero di ore resta invariato.

Fermarsi e respirare prima di cambiare attività

Ricordiamoci di respirare. Sembra un fatto scontato, perché respiriamo anche senza rendercene conto, come durante il sonno, ma quando diamo attenzione a questa azione allora avviene qualcosa dentro di noi, capace di influire sull’organismo e sullo stato psicologico.

Ogni volta che si passa da un’attività all’altra — dalla scrivania al pranzo, dal lavoro alla telefonata — è possibile provare a fare una pausa di respiro. Per allenarci possiamo respirare fino alla sensazione di riempire totalmente i polmoni, trattenere per un attimo e lasciar andare, espirando lentamente.

Si tratta di un esercizio di consapevolezza e presenza mentale. Un respiro aiuta a rendersi conto di dove ci si trova e come si sta, cambia lo stato mentale e crea uno spazio tra un’azione e l’altra. Un modo per non vivere tutto come un flusso inarrestabile sul punto di travolgerci, ma per imparare a dare forma e ritmo al tempo.

La contemplazione migliora la resilienza emotiva

Guardare il cielo, osservare una pianta, ascoltare un suono naturale: si tratta di atti di contemplazione che possiedono effetti documentati sul sistema nervoso. Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology nel 2020 ha evidenziato che bastano due minuti di osservazione naturale al giorno per ridurre ansia e irritabilità. I ricercatori parlano di "micro-dosi di natura" o "momenti di awe", meraviglia: pause brevi ma capaci di riequilibrare le emozioni.

Silenziare le notifiche

Il nostro tempo viene interrotto continuamente. Silenziare, selezionare e spegnere le notifiche del telefono, o lo smartphone stesso, per esempio alla fine della giornata, è una potente rivoluzione.

Sarà un esempio positivo per i più piccoli, ma anche una decisione capace di influire sulla concentrazione, la qualità del riposo e la creatività. Gli studi sul digital overload dimostrano che ogni interruzione richiede diversi minuti per “ritornare” davvero al compito precedente. Meno distrazioni, più lucidità. Anche questo è rallentare.

Il valore filosofico della lentezza: da Bergson a Byung-Chul Han

Il filosofo Henri Bergson nelle sue ricerche distingueva il “tempo misurabile” (quello dell’orologio) e la “durata vissuta”, legata alla dimensione interiore. Più di recente, il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han ha scritto che l’iperattività costante impedisce la profondità: solo attraverso la lentezza possiamo riscoprire una dimensione autentica dell’abitare il tempo, inteso come presenza e ascolto.

Si tratta di concetti che trovano eco nella pratica della mindfulness e nel pensiero ecologico contemporaneo. Bastano pochi secondi per fermare il tempo: un pensiero da annotare su un post-it, l’attimo di un respiro, la contemplazione del paesaggio. La lentezza non è solo nei gesti fisici, ma nell’attenzione che decidiamo di dare al presente.

In questo si nasconde il valore dell’esperienza di consapevolezza, capace di trasformare un gesto del quotidiano in una forma di meditazione: la nostra presenza, fatta di attenzione verso il mondo intorno a noi e connessione con ciò che ci accade dentro.

Alzare la soglia di attenzione e tornare in contatto con ciò che c’è, qui e ora, appare legato indistricabilmente con il significato profondo della lentezza: fermarsi per accorgersi e sentire, attimo per attimo.

La lentezza cambia la percezione del tempo

Quando rallentiamo, anche solo per pochi minuti, accade qualcosa di profondo: il tempo sembra espandersi. È un effetto noto in psicologia cognitiva come percezione soggettiva del tempo.

Diversi studi dimostrano che, quando siamo davvero presenti — cioè consapevoli di ciò che facciamo, senza distrazioni — il tempo viene vissuto in modo più pieno. Al contrario, nelle giornate frenetiche, il tempo “scivola via” e la memoria ne trattiene meno tracce.

Allenare la lentezza attraverso piccoli gesti quotidiani significa recuperare un senso di pienezza e durata: non è il numero di ore a cambiare, ma la qualità del nostro stare nel tempo. Un minuto di respiro profondo o di silenzio consapevole sarà la via per rallentare dentro, anche se tutto fuori continua a correre.