Effetto Komorebi: quando la luce che filtra tra gli alberi ci insegna a vivere meglio

Viviamo in un tempo che corre veloce. Fra notifiche e pensieri che si affollano nella mente, tutto conduce a un’accelerazione costante. Il tempo sembra troppo limitato per contenere tutto quello che vogliamo — o dobbiamo — fare. Nel frattempo il corpo trattiene tensioni invisibili e la mente appare sempre occupata, costantemente immersa nella progettazione.

Come imparare ad abitare momenti di calma? Esercitare uno sguardo differente è il primo passo per riappropriarci del tempo e scoprire che possiamo interrompere il suo flusso: quando questo avviene grazie al potere della consapevolezza allora accade qualcosa. Finalmente riprendiamo fiato, respiriamo; ci accorgiamo del mondo intorno e di dove siamo.

Cosa significa la parola giapponese Komorebi

Nella cultura giapponese il termine komorebi (木漏れ日) viene utilizzato per indicare la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi: un’esperienza visiva e sensoriale, in grado di aprire uno spiraglio nella fretta.

Non la luce diretta, né l’ombra: ma proprio quel gioco cangiante e tremolante di raggi e riflessi che passa attraverso i rami, creando disegni sul terreno, sulle pareti e sui volti quando si cammina nella natura. È un termine che unisce tre ideogrammi:木 (ki): albero, 漏れ (more): che trapela, che filtra, 日 (bi): sole, luce del giorno.

Komorebi non è solo di un fenomeno ottico, ma anche una sensazione: la meraviglia che sa riportare la memoria al periodo magico dell’infanzia quando, alzando lo sguardo in un bosco o camminando lungo un viale alberato, vediamo il sole giocare con le foglie. Alcuni artisti, scrittori e designer giapponesi usano la parola komorebi per descrivere l’effetto di una luce morbida e transitoria, tipica dell’estetica wabi-sabi, legata al concetto di bellezza imperfetta e passeggera.

Dove possiamo incontrare l’effetto komorebi?

Dove possiamo incontrare l’effetto komorebi? Per esempio, camminando fra i viali alberati o nei parchi cittadini, al davanzale di una finestra o osservando il disegno delle ombre sul muro: ogni stagione saprò dare prospettive diverse. Le chiome folte dell’estate si contrapporranno alla luce intensa che filtra dagli alberi in autunno, mentre le foglie iniziano a cadere: una danza che occupa un anno intero.

Si tratta di una forma di contemplazione naturale, che ha radici nella stessa filosofia che ha ispirato il concetto di shinrin-yoku, il “bagno nella foresta”, pratica diffusa in Giappone oggi riconosciuta per i suoi effetti benefici sulla salute mentale.

Il termine giapponese komorebi, che descrive la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi, ha iniziato a diffondersi in Occidente nei primi anni 2000. Ha il fascino di una delle parole intraducibili che si incontrano talvolta nelle lingue e che invita ad avvicinarsi a un concetto profondo che possiamo fare nostro attraverso un allenamento dal sapore zen.

Famosa (anche) per il film di Wenders

Nel 2023 il film “Perfect Days” del regista Wim Wenders ha portato l'attenzione sul termine komorebi, utilizzato dalla critica per spiegare il ritmo stesso del film e la sua fotografia. komorebi è simbolo della bellezza effimera e della contemplazione dei gesti semplici di tutti i giorni. Attraverso la figura del protagonista del film emerge l'importanza di dare valore al quotidiano e andare in cerca dei piccoli momenti di luce in grado di portare consapevolezza e gratitudine alla nostra vita.

L’impatto del komorebi ha a che fare con quello noto come biophilia effect: la nostra mente e il nostro corpo reagiscono positivamente al contatto con elementi naturali, anche solo osservandoli. È una risposta antica, scritta nei nostri sensi, scolpita nella mente e nel cuore. Immaginare di fermarsi, per un attimo, e concentrare la propria attenzione sulla luce che danza fra le foglie trasforma il komorebi in una pratica quotidiana di consapevolezza: un punto fermo, per respirare e ritrovare connessione.

Komorebi e la pratica della mindfulness

Negli ultimi anni la mindfulness ha riportato l’attenzione su un concetto antichissimo: l’esercizio della consapevolezza, che è accorgersi di essere presenti. Non nel passato né nel futuro, ma esattamente qui, in questo momento. È un allenamento della presenza che non richiede grandi spazi né ore libere: l’essenza è imparare ad osservare ciò che accade, senza giudizio, con apertura e curiosità. Basta un minuto per interrompere e capovolgere il ritmo forsennato della giornata.

Un semplice esercizio può consistere nel sedersi sotto un albero o accanto a una finestra inondata di luce naturale, chiudere gli occhi per qualche istante e poi riaprirli lentamente, osservando il gioco di luci e ombre. Coordinare il respiro con ciò che si vede aiuta il processo di presenza e rilassamento: inspirare quando la luce si espande, espirare quando varia. Un semplice respiro può avere il potere di contribuire a un ritmo condiviso con l’ambiente; si allena la mente alla presenza, si educa lo sguardo alla bellezza del dettaglio.

Benefici per la mente: riduzione dello stress e miglioramento dell’umore

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’esposizione alla natura ha effetti misurabili sul nostro equilibrio psicologico. Il contatto visivo con alberi, foglie e luce naturale può ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e aumentare la produzione di serotonina, favorendo un senso di benessere e quiete.

La contemplazione non è solo un atto estetico: è una forma di terapia sottile, che aiuta a rallentare il battito del cuore, regolare il respiro, sciogliere le tensioni. In uno studio condotto in Giappone presso il Nippon Medical School, si è osservato che dopo 20 minuti di shinrin-yoku si riducono significativamente i livelli di ansia e si registra un miglioramento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Non serve trovarsi in una foresta remota: anche una semplice esperienza visiva, come quella offerta dal komorebi, è sufficiente a risvegliare nel cervello quelle reazioni profonde legate alla calma e alla sicurezza. Si tratta, in fondo, di riportare lo sguardo su qualcosa di bello e profondamente vivo.

Un piccolo rituale quotidiano

Trovare il proprio komorebi non è complicato. Può essere la luce che passa tra le tende al mattino, l’ombra danzante di un albero nel giardino condominiale, una foglia illuminata su un davanzale. L’importante è sceglierlo, riconoscerlo, farne un piccolo appuntamento quotidiano con se stessi.

Creare uno spazio nella propria casa che favorisca questo tipo di osservazione può aiutare: posizionare una pianta davanti a una finestra esposta, aprire la tenda al momento giusto, riservare cinque minuti al giorno per osservare come la luce cambia. Sono gesti minimi, ma profondi, che possono trasformare radicalmente la qualità del tempo.

In un mondo che ci spinge a correre, a performare, a riempire ogni vuoto, komorebi ci ricorda che esiste anche un altro modo di stare. Più semplice, più lento, più vero. La luce che filtra tra le foglie parla di impermanenza, bellezza, respiro. Insegna che non tutto deve essere afferrato: a volte basta osservare, lasciarsi attraversare, sentire. Riscoprire la luce, dentro e fuori, è forse uno dei più piccoli — e grandi — atti di cura che possiamo offrire a noi stessi.