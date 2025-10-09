Come eseguire (bene) il Saluto al Sole: la sequenza yoga che trasforma corpo e mente

Per alcune persone bastano pochi cicli di Saluto al Sole per percepire subito, dentro e fuori, una certa differenza: il corpo si scalda, la colonna si allunga, il respiro trova un ritmo più profondo. Oltre a essere un risveglio muscolare, infatti, è un gesto che mette in moto l’attenzione e prepara la mente a reggere meglio la giornata.

Per questo, da decenni,la sequenza si è diffusa a livello globale, diventando parte integrante di molti stili di yoga moderni e apprezzata tanto da chi cerca benessere fisico quanto da chi vuole coltivare equilibrio interiore. Ecco cosa sapere e come eseguirlo.

Origini e significato del saluto al sole

Il Saluto al Sole (Surya Namaskara) è oggi una delle sequenze più diffuse nello yoga, ma la sua storia è meno antica di quanto spesso si creda. La forma moderna risale agli anni ’20 del Novecento, quando il Raja di Aundh, Bhawanrao Pant Pratinidhi, la codificò e la diffuse come esercizio quotidiano per la salute.

Le radici della pratica affondano però più indietro nel tempo, nel culto vedico del sole, nei rituali mattutini e nelle prostrazioni di devozione a Surya, simbolo di vita e coscienza. Il nome stesso lo racconta: Surya significa sole e Namaskara saluto, e il senso della sequenza va oltre il corpo, perché praticarla all’alba era un gesto di gratitudine verso l’energia che illumina il mondo e, per estensione, anche la nostra interiorità.

Benefici concreti

I benefici di questa famosissima sequenza di yoga emergono non da promesse astratte, ma da osservazioni e ricerche: ad esempio, una ricerca pubblicata su Asian Journal of Sports Medicine ha mostrato che praticare regolarmente il Saluto al Sole riduce la percentuale di massa grassa e aumenta la massa magra.

Ma non solo: secondo uno studio presente sul Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, la sequenza migliora la mobilità di quasi tutte le articolazioni del corpo.

Altri esperimenti condotti su piccoli gruppi hanno evidenziato che una singola sessione è in grado di abbassare i livelli di stress e ansia. I benefici arrivano con costanza e attenzione, ma la verità è che anche pochi minuti al giorno possono fare la differenza: il corpo si risveglia, la mente si calma, e la giornata inizia con un ritmo più equilibrato.

La sequenza passo per passo

Praticare il Saluto al Sole (versione classica) in modo corretto non richiede anni di esperienza: basta seguire i movimenti insieme al respiro.

In piedi, mani al cuore: inspirare profondamente e sentire il corpo pronto. Braccia sopra la testa: allungare la colonna e aprire il torace. Piegarsi in avanti: portare le mani verso i piedi, rilassare collo e schiena. Affondo con una gamba: inspirare, portare indietro una gamba e aprire il petto. Plank: portare indietro anche l’altra gamba, corpo dritto e saldo. Chaturanga (mezza flessione): piegare gomiti e scendere, mantenendo il corpo in linea. Cobra / Cane a faccia in su: inspirare, aprire petto e sguardo in avanti. Cane a faccia in giù: espirare, spingere i fianchi verso l’alto, piedi e mani ben saldi. Affondo con l’altra gamba: inspirare, portare avanti la gamba che era dietro. Piegare in avanti: espirare, portare le mani vicino ai piedi. Braccia sopra la testa: inspirare e risalire in piedi. In piedi, mani al cuore: espirare, chiudere il ciclo.

Ogni movimento segue il respiro e la sequenza e si può ripetere più volte. Inoltre, il Saluto al Sole può essere modificato in base alle proprie capacità e al tempo a disposizione.

Praticarlo regolarmente significa coltivare un piccolo spazio di consapevolezza quotidiana, un gesto semplice che porta ordine nel movimento, nel respiro e, di riflesso, nei pensieri.