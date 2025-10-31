L’autunno e l’arte dello zen: perché la stagione del foliage ci insegna a lasciar andare
Le foglie cadono e, nel loro incessante movimento, ci ricordano che anche noi possiamo trovare spazio per nuove emozioni, lasciando andare il passato e preparando il terreno al cambiamento
Osserviamo il bosco in autunno: gli alberi si trasformano, le chiome si accendono di giallo e rosso nella luce intensa del sole che esce dalle nuvole. Il foliage, con le sue mille sfumature, provoca stupore, a ogni età, e nel frattempo avverte che un cambiamento sta già accadendo.
Un colpo di vento improvviso ed ecco che cadono, una dopo l’altra. Le foglie si staccano dai rami e precipitano a terra volteggiando nell’aria. Fermarsi in un bosco, durante la stagione autunnale, diventa un attimo di contemplazione zen: osservare i colori, chiudere gli occhi, ascoltare il suono delle foglie che cadono interrompendo il silenzio, come una voce sommessa. È la trasformazione della natura che si prepara al riposo.