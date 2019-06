Torino, 8 giugno 2019 - L'inicidente, in una notte di temporale di sei mesi fa, era stato il confine fra la vita e il suo dopo: essere ancora qui senza poter camminare, farsi la barba, mangiare da solo. Tornava dal lavoro. In quell’inferno di acqua aveva perso il controllo dell’auto, era uscito di strada e si era risvegliato tetraplegico. Deficit completo delle gambe, impossibilità bilaterale di aprire e chiudere le dita anche solo per fare ciao. Una tecnica nuovissima utilizzata in pochi centri specializzati al mondo ha ridato a un pasticcere di 52 anni almeno la metà delle possibilità di prima: potere usare le mani. Per stringerne altre, azionare la carrozzella elettrica, magari rifare una torta. I suoi nervi sono stati ripensati come fili elettrici. E riannodati. Per dirla meglio e non fare sobbalzare sulla sedia i medici del Cto della Città della Salute di Torino di Torino mettiamola così: i pochi ‘fili’ del midollo rimasti sani sono stati collegati con quelli che non funzionavano più, dalla parte alta del braccio all’avambraccio.

In questo modo è stata messa in incubazione una rigenerazione del tessuto nervoso interrotto e riattivare il movimento. Portando a un nuovo livello di speranza la chirurgia della mano tetraplegica tradizionale che utilizza il trasferimento di tendini ma consente di ottenere solo un parziale recupero della funzione motoria. Ci sono volute tre ore e mezza di intervento per eseguire il bypass nervoso su un lato e altrettante sull’altro. IN SETTE ore l’equipe guidata dal dottor bruno Battiston, responsabile del reparto di chirurgia della mano e dal professor Diego Garbossa, direttore della neurochirurgia, è dovuta intervenire su una lesione midollare completa a livello cervicale ‘bassa’, che rendeva possibili alcuni movimenti della spalla e la flessione dell’avambraccio ma condannava le mani a essere arti fantasma. "Il paziente non tornerà alla vita di prima, ma certamente la qualità della sua esistenza aumenterà", spiega il professor Garbossa. Dopo la fisioterapia potrà scrivere al computer. Più in là, forse, arrotolare gli spaghetti su una forchetta senza l’aiuto di nessuno.