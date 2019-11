Che cos'è il sonno profondo

Calmante naturale

Reset del cervello

per sconfiggere l'agitazione. Un recente studio della University of California, Berkeley documenta che il sonno profondo è in grado didel cervello, riducendo fino a un terzo iSi tratta di una delle fasi più importanti del ciclo del sonno e corrisponde al momento in cui l'attività cerebrale risulta. Durante il sonno profondo il cervello emette delle onde ampie e lente ed è poco sensibile agli stimoli esterni, ragione per cui. La scienza ha già dimostrato che si tratta di una funzione fondamentale per recuperare le energie e rinforzare il sistema immunitario."Abbiamo identificato una nuova funzione del sonno profondo, che riduce l'ansia durante la notte riorganizzando le connessioni nel cervello": a dirlo è il professore di neuroscienze, che insieme alla sua squadra di Berkeleydel fatto che "il sonno profondo sembra essere un ansiolitico naturale, a condizione di abbracciarlo ogni notte".In una serie di esperimenti che hanno sfruttato la risonanza magnetica funzionale e la polisonnografia, l'equipe americana ha scansionato il cervello di 18 giovani adulti, le cui attività cerebrali sono state testate in: dopo un'intera notte di sonno e a ridosso di una notte insonne. In ogni sessione le informazioni registrate sono state confrontate con i livelli di ansia di ciascun volontario, misurati con uno specifico strumento di autovalutazione chiamatoIn sintesi, le scansioni del cervello hanno evidenziato che l'assenza di sonno disattiva una zona dellache di norma tiene sotto controllo l'ansia, causando invece iperattività nelle strutture che regolano le risposte emotive. Al contrario il sonno profondo riattiva la corteccia e "resetta" le emozioni, innescando una. Le conclusioni sono state confermate anche tramite successivi follow-up."Le persone con disturbi d'ansia segnalano abitualmente di non riuscire a dormire, ma raramente il miglioramento del sonno è considerato una raccomandazione clinica per ridurre l'agitazione", scrivono i ricercatori. I risultati sembrano insomma evidenziare che, nei paesi industrializzati, lae la concomitante"sono probabilmente correlate".Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour