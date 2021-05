Chi sbadiglia a lungo è probabilmente più intelligente. È quanto emerso da uno studio internazionale condotto sugli animali e pubblicato sulla rivista Communication Biology. Dalle rilevazioni è infatti emerso che i vertebrati con i cervelli più grandi e le sinapsi più efficienti tendono ad avere sbadigli più duraturi.

I ricercatori hanno osservato gli sbadigli di 1.291 animali vertebrati, coprendo in totale 55 specie di mammiferi e di 46 specie di uccelli. Lo sbadiglio è un’azione semi-volontaria controllata dai neurotrasmettitori nell'ipotalamo: la scienza studia questo fenomeno da anni, ma non è ancora riuscita a trarre conclusioni definitive su due aspetti importanti. Ovvero, perché sbadigliamo e perché alcuni animali, come ad esempio le giraffe, non hanno bisogno di sbadigliare.



Sbadigliare serve a raffreddare il cervello

Il team di esperti, coordinato dall’etologo Jorg Massen (Utrecht University), ha quindi deciso di approfondire le componenti ignote dello sbadiglio, partendo da un’ipotesi formulata nel 2007 da uno degli autori dello studio in questione: sbadigliare è un modo per raffreddare il cervello, dunque chi sbadiglia di più significa che ha il cervello più grande (c’è più massa da raffreddare).

Dai risultati è emerso che i mammiferi tendevano a sbadigliare molto più frequentemente e più a lungo rispetto agli uccelli. Questo perché, spiegano gli esperti, gli uccelli hanno una temperatura interna media più alta dei mammiferi, perciò riescono a “rinfrescarsi il cervello” grazie a sbadigli più brevi (perché c’è più differenza tra la temperatura esterna e la temperatura interna): l’ipotesi avanzata 14 anni fa dal ricercatore pare confermata.



La correlazione tra lunghezza dello sbadiglio e la grandezza del cervello

Esiste quindi una correlazione tra la durata di uno sbadiglio e le dimensioni del cervello. Quella del livello di intelligenza direttamente proporzionale alla grandezza del cervello è un falso mito, ma gli scienziati sostengono che non si tratti solo di una questione di volume, ma anche di qualità delle connessioni tra neuroni, grazie a un miglior funzionamento delle sinapsi: “Sebbene lo schema dello sbadiglio sia fisso, la sua durata si è evoluta insieme alle dimensioni del cervello e al numero dei neuroni”, si legge sul paper della ricerca. È così anche per l’uomo? Per capirlo serviranno studi più approfonditi, ma una precedente ricerca aveva mostrato che gli uomini sbadigliano molto più a lungo rispetto ai topi.