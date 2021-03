Le previsioni meteo di sabato 27 marzo confermano che sarà una giornata prevalentemente soleggiata al Sud e più disturbata al Centro-Nord, dove avrà luogo un leggero cedimento della pressione. Si tratterà però di uno spauracchio passeggero, perché a partire dalla domenica delle Palme in Italia salirà in cattedra l'anticiclone africano che farà esplodere ovunque la primavera.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che domani il colpo di coda "di una perturbazione di origine nord-europea minerà lievemente la stabilità atmosferica", infastidendo le regioni settentrionali e una parte del medio-alto Tirreno. In questi settori si svilupperanno delle nuvole a tratti molto dense, che porteranno anche qualche sporadica precipitazione tra Liguria e Toscana, rilievi alpini e fascia prealpina (possibili nevicate sopra i 1700 metri). Sul resto del Paese il tempo sarà stabile e per lo più soleggiato, nonostante la presenza di un po' nubi sparse. Le temperature registreranno un ulteriore scatto in avanti soprattutto al Centro-Sud, con punte di 21-22 gradi in Sardegna.

Domenica 28 marzo (domenica delle Palme) il fronte instabile abbandonerà l'Italia, cedendo la scena a un anticiclone in grande forma. Gli esperti di 3BMeteo segnalano che nella seconda metà del weekend il rinforzo del campo di alta pressione darà vita in generale a una giornata calda e serena, al netto di qualche addensamento residuo al Centro-Nord, con gli ultimi piovaschi su Liguria e Friuli-Venezia Giulia, in veloce esaurimento. Possibile anche qualche foschia al mattino in Pianura Padana.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 27 marzo

Nord Ovest

Cielo coperto o molto nuvoloso con isolati piovaschi su Liguria di Levante e deboli precipitazioni sui rilievi alpini e prealpini, a carattere nevoso sopra i 1700 metri. Maggiori schiarite nel pomeriggio. Temperature massime: 12° a Genova, 18° a Torino e 14° a Milano.



Nord Est

Nuvolosità diffusa su tutte le regioni, più compatta su Alpi e Prealpi con qualche rovescio e spruzzate di neve ad alta quota specie in Friuli-Venezia Giulia. Temperature massime: 20° a Bolzano, 19° a Bologna, 14° a Venezia.



Centro

Al mattino cielo nuvoloso su Sardegna, regioni tirreniche e Umbria, con locali piovaschi in Toscana (possibili sconfinamenti sulle Marche interne). Nubi sparse ma senza pioggia sulle coste adriatiche. Generali schiarite nel pomeriggio. Temperature massime: 19° a Cagliari e Firenze, 16° a Roma.



Sud e Isole

Bel tempo prevalente, con nubi in transito specie sulla Campania, in assenza di fenomeni piovosi. Temperature massime: 16° a Napoli, 19° a Bari, 18° a Palermo.