Wheelchair Gp. Ultimi giorni per iscriversi alla gara

C’è tempo fino al 20 aprile per iscriversi al Wheelchair GP, il gran premio in carrozzina che si terrà Il 26 aprile al Big Kart (via Giuseppe di Vittorio, Rozzano – MI). Ideato e promosso da Michele Sanguine, fondatore e Presidente Onorario della ASD Wheelchair GP, l’evento sportivo ospitato nell’unico circuito outdoor di go-kart del Milanese, vedrà sfidarsi in una gara di velocità non agonistica persone di tutte le età che utilizzano sedie a rotelle elettroniche e triride (in alto, la foto tratta dalla locandina della manifestazione).

La competizione si disputerà su una pista di go-kart della lunghezza di 900 metri, completamente priva di ostacoli e barriere architettoniche. La giornata inizierà alle 13 con l’accoglienza. Dalle 13.30 i piloti potranno posizionarsi sulla griglia di partenza, in attesa dell’avvio ufficiale della gara prevista intorno alle 14. Alle 16 il gran finale con le premiazioni. Gli eventi organizzati da Wheelchair GP nel corso degli anni (a partire dal 2016) hanno visto la partecipazione in media di circa 100 persone tra piloti, famiglie, accompagnatori e supporter.

Nel corso di tutte le gare si è registrata la partecipazione di 130 iscritti. Wheelchair GP nasce il 1° luglio 2016. La promozione avviene attraverso il sito ufficiale dell’associazione www.wheelchairgp.org e i canali social (Facebook e Instagram) della stessa.