Visore multiscreen in sala operatoria: “Riduce del 20% le complicanze negli interventi vertebrali”

Bari, 22 maggio 0225 – Un visore di nuova generazione che permette di guidare il chirurgo in sala operatoria. La novità verrà presentata nel corso del 46esimo Congresso nazionale della Sicv-Gis, la Società italiana di chirurgia vertebrale e Gruppo italiano scoliosi, in programma a Bari da oggi al 24 maggio.

Lo strumento, simile a una maschera da sci, permette di collegarsi con chi sta effettuando l'intervento che, avendo dei sensori al polso, viene non solo guidato ma anche avvertito se sta compiendo i movimenti corretti. “Il professionista che indossa il visore – spiega Carlo Ruosi, che della Sicv-Gis è il presidente – vede, a distanza e in diretta, quello che sta accadendo e, potendo comandare contemporaneamente più schermi come se avesse a disposizione un multi-screen, può chiedere diverse inquadrature, la sala operatoria piuttosto che la ferita del paziente, e dare quindi i suoi suggerimenti".

“Riduce del 20% le complicanze negli interventi vertebrali”

“I nostri dati riportano un errore di posizionamento delle viti peduncolari vertebrali di circa il 7% sul totale degli impianti chirurgici effettuati – entra nel dettaglio Ruosi – mentre, con l’uso delle nuove tecnologie, questa percentuale in un anno è scesa a meno dell'1%. Più in generale le nuove tecnologie riducono del 20 per cento le complicanze nel settore delicato della chirurgia vertebrale”.

Visore multiscreen: come funzionae

Sempre all'interno della maschera, ai lati del visore principale, il professionista può aprire la Tac, la risonanza e la radiografia, può vedere la foto del paziente e le sue analisi recenti. “Il tutto – continua Ruosi – stando fermo e avendo quindi la massima lucidità che, unita alla propria esperienza, gli consente di guidare il chirurgo. Un approccio innovativo perché dà la possibilità di intervenire da qualsiasi parte del mondo e, quindi, di offrire un aiuto a volte decisivo nel corso magari di un'operazione delicata. Nel corso del congresso, un video spiegherà come funziona e tre medici, che lo hanno provato, daranno la propria testimonianza e, per la prima volta in pubblico, ci diranno quali sono i vantaggi che hanno verificato personalmente nel corso di un intervento”.

Tumori vertebrali: 5 Paesi a confronto

A proposito di testimonianze, il Congresso di Bari metterà a confronto i professionisti italiani con quelli tedeschi e brasiliani sul trattamento dei tumori vertebrali. “Si tratta di un campo – prosegue Ruosi – nel quale noi italiani siamo all'avanguardia, ma il confronto con altre culture è fondamentale. Soprattutto per un aspetto di grande importanza, ovvero la prevenzione. Tutte le tecniche diagnostiche, che abbiamo in uso per cercare di scoprire il tumore in tempo, vanno necessariamente condivise”.

Lo faranno i professori Ringel di Monaco e Schmidt di Stoccarda, Carelli di Rio de Janeiro e Risso di Campinas, Gasparrini di Bologna e Ruggeri di Padova. “Un arricchimento medico e culturale che salva vite umane. Un approccio che fa parte del resto della filosofia del nostro Congresso”, sottolinea il presidente.

Chirurgia robotica e Intelligenza artificiale

Il Congresso per la prima volta avrà un format innovativo con ‘break out sessions’ monotematiche e con presentazioni di casi clinici che si ripeteranno più volte nei tre giorni, in modo da consentire a ciascun partecipante di costruirsi un evento ‘tailor made’.

Ampio sarà il coinvolgimento delle scuole di specializzazione in ortopedia e neurochirurgia con i colleghi più giovani che, divisi in squadre, saranno chiamati a sfidarsi in diverse prove teorico-pratiche. “Non mancheranno – conclude Ruosi – approfondimenti sull'uso della chirurgia robotica e dell'Intelligenza artificiale che permette ormai una precisione nell'intervento davvero impressionante. L'AI, una volta che immagazzina tutta una serie di dati sugli accertamenti diagnostici effettuati, riesce infatti a dare al robot le indicazioni corrette per intervenire. Certo, la mano resta quella del chirurgo: ma il robot sa già, ahimè, cosa fare”.