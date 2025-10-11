Usciamo dagli stereotipi. Cosa vuol dire essere maschili o femminili?

Penna*

Spesso usiamo espressioni come “caratteristiche maschili” e “caratteristiche femminili”; cosa intendiamo e cosa invece potrebbero significare? Partiamo da un esempio concreto: se parliamo di un uomo che ha spiccate doti di sensibilità e cura verso gli altri, potremmo attribuirgli un lato femminile. Lo stesso potrebbe valere a sessi invertiti. Se una donna è molto brava a porre dei limiti a chi la voglia sfruttare, è capace di farsi avanti illustrando con chiarezza le sue opinioni e intenzioni, sarà facile che qualcuno la possa descrivere come con caratteristiche maschili.

Cosa sono allora le caratteristiche maschili e quelle femminili? La risposta non è semplice. Inizio con la convinzione che non ci sia nulla di esclusivamente femminile nella capacità di cura, come in quella di rattristarsi o spaventarsi. Così come non c’è nulla di intrinsecamente maschile nella capacità di arrabbiarsi e di essere assertivi. Sono emozioni che possediamo in eguale misura, noi uomini e le donne. Almeno nei primi anni di vita. Nel primo esempio, quello dell’uomo sensibile, diciamo che ha una caratteristica femminile solo perché normalmente la capacità di cura è meglio e più frequentemente incarnata dalle donne.

Utilizzano molto più spesso di noi uomini le attitudini di cura. Essendo un comportamento più frequente nelle donne, diremo che è femminile. La definizione raggruppa solo un insieme statisticamente rilevante. Il rischio è che si finisca ad attribuire questi aspetti ad una caratteristica costituzionale delle femminile. Ma non è vero, è semplicemente un comportamento più osservato nelle femmine che nei maschi. Potremmo fare la stessa considerazione per un uomo che mostri senza inibizioni i propri momenti di fragilità, per esempio quando sta attraversando un periodo di tristezza, o se è spaventato da qualche minaccia. Siccome sono mediamente più le donne degli uomini ad accogliere e mostrare queste due emozioni, diremo che quest’uomo ha caratteristiche femminili.

Ciò che mi preme sottolineare è che stiamo parlando soltanto di statistica: è la frequenza di questi comportamenti, che ci fa applicare queste etichette.

Mi preme fare queste considerazioni per toglierci da quel terreno minato che è l’attribuzione genetica o costituzionale di queste caratteristiche. A furia di dire che alcuni tratti sono maschili e altri femminili, finiamo per credere che non siamo del tutto maschi o non siamo del tutto femmine, se mostriamo caratteristiche diverse da quelle frequenti. E che, se siamo maschi, non abbiamo capacità di cura, mentre se siamo femmine non sappiamo usare la rabbia.

Se guardiamo in profondità, i nostri sistemi emotivi sono più ricchi e più ampi di come osserviamo. Ci sono ampi territori da conquistare, emotivamente parlando, da parte di tutti. Alla fine di questa conquista, la differenza tra uomini e donne parlando di emozioni sarà molto minore di come la vediamo oggi.

*psicologo e psicoterapeuta

di coppia e familiare