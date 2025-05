Usa, stop a vaccini Covid per bambini e donne in gravidanza. Kennedy: “Decisione necessaria”

Washington, 27 maggio 2025 – Stop all’uso di vaccini contro il Covid per i bambini sani e le donne in gravidanza negli Usa. Lo ha annunciato oggi Robert F. Kennedy Jr., direttore del Dipartimento della Salute, che sottolinea: “È una decisione necessaria”.

I ‘Centers for Disease Control and Prevention’ (Cdc) statunitensi – che compongono l'agenzia sanitaria federale – non raccomanderanno più la vaccinazione di routine contro il Covid per bambini sani e donne in gravidanza. La misura arriva una settimana dopo che il commissario della ‘Food and Drug Administration’, Marty Makary, ha annunciato che l'agenzia intende limitare il vaccino contro il Covid ad anziani, bambini e adulti con patologie pregresse.

La Fda: nuovi studi clinici per i richiami

Intanto la ‘Food and Drug Administration' chiederà nuovi studi clinici per approvare i richiami annuali per la popolazione sotto i 65 anni. È per questo motivo che nei giorni scorsi l’azienda farmaceutica Moderna ha ritirato la richiesta di autorizzazione a commercializzare il vaccino combinato per Covid e influenza che era pendente alla FDA.

La posizione di Kennedy sui vaccini

Kennedy ha una lunga storia di opposizione a una varietà di vaccini e nel 2021, ha definito quello contro il Covid "il più letale mai prodotto". Il segretario alla Salute da anni sostiene, inoltre, che ci sia un legame tra i vaccini e l'autismo nei bambini.