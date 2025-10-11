Una ’Carta della salute’ per garantire ai pazienti le cure più adeguate

Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare: un terzo affronta una riduzione della vista invalidante. La salute degli occhi in Italia non è buona e potrebbe presto venire alla luce un’emergenza, per ora ‘silenziosa’. I pazienti spesso attendono mesi, se non anni, per una prima visita oculistica o per un intervento di cataratta e ciò accade in tutta Italia.

Punto di riferimento è la ’Carta della salute dell’occhio’, realizzata da Apmo (Associazione pazienti malattie oculari) e frutto di un lavoro sinergico con società scientifiche, clinici, membri dell’Accademia, rappresentanti istituzionali ed elaborata con la supervisione di un board di elevato prestigio scientifico. Il documento fotografa l’attuale scenario assistenziale delle più comuni patologie degli occhi nel Paese ed evidenzia i progressi compiuti ma anche le criticità di sistema.

"La campagna nazionale ‘La salute dei tuoi occhi non perderla di vista’ - spiega Francesco Bandello, presidente Apmo e direttore dell’unità Oculistica dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano -, ha lo scopo di sensibilizzare e informare i pazienti e le istituzioni per mettere in atto strategie di prevenzione delle malattie oculari e garantire ai pazienti l’accesso ai percorsi di diagnosi e cura migliori. L’oculistica è una specialità penalizzata, non è una priorità nell’agenda istituzionale nazionale in quanto le patologie oculari non mettono a rischio la vita dei pazienti. Eppure, la vista è il senso più importante, tant’è vero che nel cervello occupa uno spazio preponderante. La promozione della salute dell’occhio è di cruciale importanza per sensibilizzare e informare la popolazione sulle condizioni cliniche oculari che a volte manifestano sintomi, ma spesso risultano completamente asintomatiche. Da ciò l’importanza di sottoporsi a controlli oculistici regolari".