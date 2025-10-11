Un vero pacioccone che ama giocare

Non bisogna farsi ingannare dalla grossa stazza, il Maine Coon, originario del Maine negli Usa, è un pacioccone che può pesare fino a 10 chili, dalla folta pelliccia e ciuffetti sulle orecchie che lo rendono simile a una lince. In origine viveva all’aperto, oggi si adatta bene in appartamento. Ha un ottimo carattere ed è da compagnia per anziani e bambini. È un ’gatto-cane’ che non ama la solitudine ed è un ottimo amico per chi sta in casa: per farlo felice basta farlo giocare; può perfino a riportare una pallina!