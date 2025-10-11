  1. Home
  2. News
  3. Un vero pacioccone che ama giocare

Un vero pacioccone che ama giocare

Non bisogna farsi ingannare dalla grossa stazza, il Maine Coon, originario del Maine negli Usa, è un pacioccone che può...

di GLORIA CIABATTONI
11 ottobre 2025
Non bisogna farsi ingannare dalla grossa stazza, il Maine Coon, originario del Maine negli Usa, è un pacioccone che può...

Non bisogna farsi ingannare dalla grossa stazza, il Maine Coon, originario del Maine negli Usa, è un pacioccone che può...

XWhatsAppPrint

Non bisogna farsi ingannare dalla grossa stazza, il Maine Coon, originario del Maine negli Usa, è un pacioccone che può pesare fino a 10 chili, dalla folta pelliccia e ciuffetti sulle orecchie che lo rendono simile a una lince. In origine viveva all’aperto, oggi si adatta bene in appartamento. Ha un ottimo carattere ed è da compagnia per anziani e bambini. È un ’gatto-cane’ che non ama la solitudine ed è un ottimo amico per chi sta in casa: per farlo felice basta farlo giocare; può perfino a riportare una pallina!

© Riproduzione riservata