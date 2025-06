Un ’passaporto’ per i bambini guariti

Un ‘Passaporto del guarito’ da donare a tutti i bimbi che superano un cancro - 8 su 10 che si ammalano - per aiutarli a non dimenticare, a ricordare per sempre la propria storia clinica, l’esperienza che hanno vissuto e come l’hanno superata grazie ai progressi della medicina. È il progetto dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, sostenuto da una collaborazione tra Peter Pan Odv e Fondazione Lottomatica.

In Italia quasi 50mila persone hanno avuto un tumore durante l’infanzia o l’adolescenza e l’hanno superato. Oggi hanno un’età compresa tra 6 e 55 anni e il 50% ha superato i 25. A loro si aggiungono ogni anno circa 1.200 nuovi guariti, cioè l’80% dei circa 1.500 nuovi casi di cancro pediatrico diagnosticati annualmente nel nostro Paese.