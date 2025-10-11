Tumori oculari: "Ogni anno 500 nuovi casi"

Non se ne parla molto, eppure sono un pericolo spesso nascosto e talvolta purtroppo mortale. I tumori dell’occhio sono un mondo spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori, fino a quando si ha la sfortuna di doverlo affrontare di persona: ma la ricerca in questo campo invece va avanti e la Toscana è tra le regioni in prima linea. Molto è cambiato negli ultimi decenni, tanti passi avanti sono stati compiuti ma sul fronte della prevenzione c’è invece molto da fare.

Argomento al centro di un convegno con i massimi esperti italiani a Forte dei Marmi, il quinto appuntamento con ’New Trend in Eye Cancer Research and Treatment’ organizzato dall’oculista Federica Genovesi Ebert, responsabile del percorso tumori oculari dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, afferente alla sezione dipartimentale chirurgia oftalmica diretta dal dottor Guglielmo Pellegrini.

Un’équipe spiccatamente femminile con una ’quota azzurra’, della quale fanno parte le dottoresse Federica Cresti e Francesca Guido, l’anatomopatologa Angela Pucci, la radioterapista Concetta Laliscia, la neuroradiologa Silvia Canovetti, l’oncologo Riccardo Marconcini e il fisico sanitario Franco Perrone. A Genovesi Ebert e Pellegrini abbiamo rivolto alcune domande.

Di cosa parliamo quando ci si riferisce ai tumori dell’occhio?

"L’occhio è un mondo, per semplificare diciamo che ci riferiamo alle patologie che colpiscono sia la parte interna che quella superficiale. Per i primi in particolare il melanoma coroidale, raro ma nemmeno troppo, e purtroppo talvolta mortale, e poi le metastasi di altre neoplasie; ma anche la superficie esterna può essere interessata da tumori, purtroppo in aumento visti anche fattori determinanti come l’esposizione al sole, l’inquinamento, tumori della superficie oculare squamosi e melanocitici (melanomi) che possono essere problematici e invasivi".

Qual è l’incidenza di nuovi casi di melanoma oculare in Italia?

"Parliamo di circa 500 nuovi casi all’anno".

C’è una regola che può salvare la vista e talvolta la vita, eppure è largamente disattesa.

"Le visite oculistiche in assenza di disturbi visivi sono una abitudine praticamente sconosciuta, ma bisogna tenere conto che certi sintomi si manifestano quando è troppo tardi. Le faccio un esempio: ho avuto una paziente vip, molto vip, che aveva una lesione sulla cornea grande come una lenticchia e che eppure non aveva mai fatto nemmeno una visita. Per fortuna poi è andata bene.. La nostra mission è sensibilizzare, anche gli oculisti che non sono specializzati in materia possono essere formati per riconoscere certi sintomi e da anni facciamo corsi di aggiornamento mirati proprio a questo obiettivo".

Quindi la visita oculistica va fatta periodicamente, anche se non se ne sente il bisogno. Con quale frequenza?

"Una visita l’anno, e con pupilla dilatata, altrimenti certi sintomi possono sfuggire. Abbiamo preso in carico dei melanomi oculari così avanzati che si potevano spiegare solo con una totale assenza di visite o con visite superficiali. Ricordiamo che si tratta di una patologia potenzialmente mortale, anche se la radioterapia può bloccarlo".

Si tratta di un campo nel quale sono stati fatti molti passi avanti.

"Anni fa chi aveva un tumore oculare spesso perdeva l’occhio, adesso l’enucleazione non è più la norma, si fa terapia conservativa e bisogna ricordarsi che prima si interviene e più alta è la probabilità di salvare l’occhio. E ricordiamo anche che fino a una trentina di anni fa l’Italia riconosceva di non essere in grado di affrontare queste patologie e mandava i pazienti all’estero, rimborsandoli. Calcolate 30-40mila euro a paziente per 500 casi l’anno (circa 20 milioni, ndr): curarli a casa nostra è un risparmio significativo per il Sistema sanitario nazionale".

Quali sono i centri d’eccellenza in Italia per il vostro settore?

"Il centro madre è il Policlinico Gemelli di Roma, poi è venuta Padova. Dal 2003 il Santa Chiara a Pisa, che fa rete con Firenze dal 2014 e - per il pediatrico - a Siena".

Gli stili di vita moderni, con una esposizione sempre maggiore ai videoterminali, agli smartphone e simili, hanno un’incidenza sui tumori dell’occhio?

"Non ci sono evidenze in questo senso. E meno male, perché sarebbe un disastro... Però l’esposizione non protetta al sole, così come accade per i tumori della pelle, può portare per esempio a tumori perioculari come alle palpebre o alla pelle intorno agli occhi o al melanoma della congiuntiva: quindi indossare gli occhiali da sole è fondamentale, e che siano lenti valide, con filtri anti raggi Uv, non occhiali da poco. La raccomandazione vale anche per i bambini".