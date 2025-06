Tumori al seno: la prevenzione può salvare la vita. Presentati alla Camera i dati di ‘Maggio in…forma’

Una donna su 8 contrarrà il carcinoma mammario nel corso della sua vita e l’età di insorgenza – con, negli ultimi anni, l’incidenza tra le giovani tra i 25 e i 44 anni cresciuta in Italia di circa il 30% – è sempre più bassa. Ma se si fa prevenzione in oltre l’80% dei casi si può guarire. È necessario, dunque, che anche le giovani donne si sottopongano frequentemente allo screening.

Tuttavia, per incentivare la prevenzione, il Servizio sanitario nazionale, che attualmente, in alcune regioni tra cui la Sicilia, garantisce la mammografia gratuita solo a partire dal 50esimo anno d’età, dovrebbe fare la sua parte. Questo l’appello ribadito dalla ‘Fondazione Etica&Valori Marilù Tregua’ e da ‘Andos Catania’ (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) in occasione dei 10 anni della campagna di informazione e prevenzione del carcinoma mammario ‘Maggio in…forma’.

L’iniziativa

L’iniziativa, realizzata con cadenza annuale, consente alle donne della fascia 40-49 anni di eseguire una mammografia gratuita e una visita senologica e i risultati, recentemente presentati alla Camera dei deputati, si vedono: su oltre 3.500 mammografie offerte, a oggi, sono stati trovati oltre 66 casi. Donne che hanno avuto la chance di prendere il tumore in tempo e che, senza questa possibilità, probabilmente non si sarebbero sottoposte a un controllo.

“La Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua nasce nel 2012 dalla terribile esperienza della perdita di mia sorella Marilù che scoprì un tumore al seno a 38 anni e morì a 42. Era giovanissima e per la sua fascia d’età – racconta la vicepresidente della Fondazione e direttrice di Qds.it, Raffaella Tregua – non era prevista nessuna forma di prevenzione".

Cosa dicono i dati

"Nel frattempo la scienza ci ha dimostrato che purtroppo sempre più da giovani si ammalano di tumore al seno. Per questo motivo – continua – dieci anni fa abbiamo deciso, insieme alla presidente di Andos Catania, Francesca Catalano, di attivare un programma di screening mammografici gratuiti dedicati a donne tra i 40 e i 49 anni. Nella nostra esperienza di 3.500 mammografie abbiamo riscontrato casi principalmente nella fascia d’età 40-42. E nell'87% dei casi i tumori che sono stati presi in tempo grazie alla prevenzione sono guariti. Da dieci anni chiediamo non solo che anche in Sicilia l’età venga abbassata, ma che ci sia un disegno di prevenzione e salute nazionale che vada a uniformare, anche da un punto di vista dell’equità, l'età di prevenzione in tutta Italia, almeno dai 45 anni in su”.

L’appello: “Abbassare l’età dello screening”

"In alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, l’età di accesso agli screening è già di 45 anni: le regioni che hanno più risorse o che hanno avuto una visione un po’ più evoluta del problema hanno scelto di abbassare, ma è chiaro che abbassando l'età le risorse da destinare alla prevenzione sono maggiori”, aggiunge Raffaella Tregua.

Un investimento in prevenzione che, in prospettiva, consentirebbe allo Stato un risparmio sulle cure per i tumori avanzati. Ma non basta. “Dovrebbe essere garantita – prosegue Tregua – anche la possibilità di fare una prevenzione molto più frequente, ogni anno, non ogni due come oggi prevede il Sistema sanitario nazionale. E consentire a chi ha familiarità con questo tipo di tumore di fare l'ecografia al seno alternandola alla mammografia in modo da avere un controllo costante del problema”. E sul fronte della politica qualcosa si sta muovendo. “Proprio qualche giorno fa Meloni, agli Stati Generali della Prevenzione, a Napoli, ha affermato che l’età per gli screening mammografici va abbassata a 45 anni in tutta Italia. Un impegno già ribadito da Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo Parlamentare ‘Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella’.

Sensibilizzare le donne sulla prevenzione: la risposta è ancora bassa

Parallelamente, è necessario attivare un programma di sensibilizzazione per creare consapevolezza nelle donne. “Informare, essere informate, monitorare lo stato della propria salute è l’unico modo per evitare prognosi infauste – spiega Tregua –. La risposta alla prevenzione è ancora bassissima: in media va a fare lo screening la metà delle donne che ricevono la lettera a casa, in Sicilia il 30%. Il ministero della Salute deve intervenire con campagne mirate a cambiare la cultura sulla prevenzione promuovendo al contempo un corretto stile di vita e di alimentazione. Secondo alcuni studi, ad esempio, l’abuso di zucchero aumenterebbe del 10% le probabilità di ammalarsi di tumore al seno”.