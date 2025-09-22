Tumore al colon in aumento tra i giovani: un nuovo test per la diagnosi precoce e non invasiva

La colonscopia è un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto, ma anche un esame invasivo che porta molti (sbagliando) a non aderire agli screening sulla popolazione a rischio.

In futuro potrebbe però esserci una grande novità nella lotta a quello che rappresenta la seconda causa di morte per cancro al mondo: un nuovo test delle feci, messo a punto da alcuni ricercatori dell’Università di Ginevra (UNIGE).

La diagnosi nel microbiota intestinale

Il team ha deciso di affrontare il problema di favorire le campagne contro il tumore al colon-retto partendo da un approccio innovativo: trovare un’alternativa alla colonscopia sfruttando l’osservazione del microbiota intestinale, ovvero l’insieme dei batteri che popolano l’intestino umano.

Grazie all’analisi di enormi quantità di dati e ad algoritmi di apprendimento automatico sviluppati al computer, i ricercatori sono riusciti per la prima volta a creare un inventario completo delle sottospecie batteriche intestinali. Questo livello di dettaglio si è rivelato cruciale: mentre le singole specie batteriche variano molto da individuo a individuo, le sottospecie offrono infatti un quadro più stabile e predittivo del legame tra microbiota e determinate malattie.

Partendo da questo catalogo, è stato così possibile un modello predittivo capace di individuare la presenza del cancro al colon-retto con un semplice esame delle feci. E i risultati hanno superato di gran lunga le aspettative: il metodo ideato all’Università di Ginevra ha infatti permesso di rilevare il cancro nel 90% dei casi, una percentuale molto vicina al 94% della colonscopia e nettamente superiore a quella di altri test non invasivi messi a punto negli ultimi anni.

Già in fase di sperimentazione ospedaliera

Pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe, lo studio è già passato a uno stadio successivo. Un trial clinico presso gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) permetterà di valutare con precisione la capacità del test di riconoscere non solo la presenza della malattia, ma anche i diversi stadi del tumore e le lesioni precancerose.

L’obiettivo finale è rendere questo esame uno strumento di grande precisione per gli screening di massa del tumore al colon-retto, riducendo costi, tempi e disagi. E favorendo una maggiore partecipazione alle campagne di prevenzione.

Le potenzialità del metodo vanno oltre il cancro al colon-retto. Il nuovo approccio potrebbe infatti aprire la strada a strumenti diagnostici non invasivi per molte altre patologie collegabili allo stato del microbiota intestinale.

Un tumore che colpisce sempre prima

Il tumore al colon-retto si sviluppa appunto nei tessuti del colon, la parte più lunga dell’intestino crasso, oppure in quelli del retto, che ne rappresenta il proseguimento e si trova più vicino all’ano.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024” di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), questa forma di cancro è più frequente tra i 60 e i 75 anni, ma negli ultimi anni sta facendo registrare sempre più diagnosi anche tra i giovani adulti, con un incremento annuo dello 0,4% nelle persone sotto i 50 anni.