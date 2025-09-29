Tumore al colon, scoperta la proteina che predice chi non risponderà alla chemio

Roma, 29 settembre – È stata scoperta una proteina che predice la resistenza alla chemioterapia da parte dei pazienti affetti da un tumore al colon retto. La scoperta ha un duplice valore: consente di riconoscere in anticipo i pazienti che difficilmente risponderanno al trattamento e apre la strada a strategie terapeutiche alternative.

Ad oggi, la chemioterapia rappresenta il trattamento standard per la maggior parte dei pazienti con tumori del colon metastatici non operabili, ma solo la metà risponde positivamente. Attraverso la proteina RAD51, sarà possibile capire in anticipo chi otterrà reali benefici curativi, evitando di esporre tutti gli altri malati a una terapia inefficace e dagli effetti collaterali.

Resistenza alla chemio: perché molti pazienti non rispondono

Per capire le ragioni di questa resistenza, i ricercatori dell'Istituto di Candiolo (Torino) hanno utilizzato organoidi tumorali, repliche tridimensionali in miniatura ottenute da campioni di pazienti. In uno studio appena pubblicato sulla rivista Cancer Discovery, gli scienziati hanno identificato una proteina – la RAD51 – che, se espressa ad alti livelli, predice la resistenza alla chemioterapia standard. Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Livio Trusolino e Andrea Bertotti, responsabili del Laboratorio di Oncologia Traslazionale dell'IRCCS di Candiolo e professori ordinari di Istologia del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino.

"Ci siamo concentrati sul FOLFIRI, un trattamento chemioterapico che quasi tutti i pazienti ricevono durante il percorso clinico”, spiega Marco Avolio, assistente post-dottorato che ha eseguito i saggi sugli organoidi. “La prima osservazione è stata che gli organoidi sensibili subivano un forte danno al DNA dopo esposizione al FOLFIRI, mentre in quelli resistenti il DNA appariva sostanzialmente intatto: un indizio che suggeriva che la resistenza fosse legata a un'alta capacità di riparazione delle lesioni alla struttura del DNA provocate dalla chemioterapia".

La svolta della proteina RAD51

Dopo un'analisi sistematica delle proteine coinvolte nei meccanismi di riparazione, la svolta è arrivata con RAD51. Inserendo questa proteina nei “modelli sensibili”, li faceva “diventare resistenti”. E dai primi risultati ai ricercatori è apparso subito chiaro: “Avevamo trovato un marcatore funzionale di resistenza", racconta Simonetta Leto, ricercatrice senior.

Lo studio sui pazienti

Il passo successivo è stato verificarne il valore clinico. Con lo studio multicentrico IRIS, che ha coinvolto circa 80 pazienti italiani e spagnoli, i ricercatori hanno dimostrato che livelli elevati di RAD51 si associano sistematicamente alla mancata risposta a FOLFIRI non solo nei modelli sperimentali, ma anche nei pazienti.

"Il marcatore è facilmente misurabile su campioni diagnostici di routine – sottolinea Andrea Bertotti – e può aiutare a selezionare precocemente i pazienti candidabili a terapie diverse dalla chemioterapia standard".

Ma non finisce qui. Se RAD51 rende i tumori resistenti, la sua inibizione potrebbe risensibilizzarli al trattamento chemiuoterapico FOLFIRI. "Abbiamo testato diversi approcci – spiega Livio Trusolino –. Il blocco diretto di RAD51 non è clinicamente praticabile, ma un'alternativa si è rivelata molto promettente: inibire ATM, una proteina che controlla a monte la funzione di RAD51. Nei nostri modelli, l'associazione di un inibitore di ATM con FOLFIRI ha ristabilito una importante efficacia terapeutica. E la buona notizia è che farmaci contro ATM sono già in sperimentazione clinica”.

Cosa succede ora: i prossimi passi

“Adesso che la pubblicazione è uscita ed è all'attenzione della comunità scientifica, stiamo iniziando a scaldare i motori con i nostri collaboratori dell'oncologia clinica per contattare le case farmaceutiche che producono gli inibitori di ATM e coinvolgerle nel disegno di uno studio ad hoc", annuncia Trusolino.

La ricerca, condotta in collaborazione con l'Unità di Anatomia Patologica diretta da Caterina Marchiò e con la Divisione di Chirurgia Oncologica diretta da Felice Borghi all'Istituto di Candiolo, ha coinvolto partner nazionali e internazionali. L'analisi dei campioni clinici di IRIS è stata coordinata da Silvia Marsoni dell'IFOM di Milano e da Salvatore Siena del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, e ha visto la partecipazione del Vall d'Hebron e dell'Hospital del Mar di Barcellona e dell'INCLIVA di Valencia. La ricerca è stata finanziata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che sostiene le attività di cura e ricerca sui tumori dell'Istituto di Candiolo e dal programma 5X1000 AIRC.