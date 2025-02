Che tumore ha Bianca Balti? Sintomi e cause legate a una mutazione genetica

Lo ha ribadito in sala stampa all’Ariston, questa mattina: “Non vengo a fare la malata di cancro, voglio celebrare la vita”. Bianca Balti, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della seconda serata di Sanremo (assieme a Cristiano Malgioglio), sul palco più famoso d’Italia a pochi mesi dalla diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio che l’ha colpita e di cui ha parlato, con grande coraggio, sul suo profilo Instagram. Ma cos’è la malattia che l’ha colpita e quali sono i sintomi?

La top model Bianca Balti alla conferenza stampa di Sanremo 2025

La malattia di Bianca Balti

La supermodel italiana - che risiede negli Stati Uniti, dov’è attualmente in cura - ha raccontato ai suoi circa 2 milioni di follower l’esperienza della malattia fin dall’esordio, senza filtri.

Nel suo caso, il tumore si era manifestato con forti dolori addominali (uno dei sintomi più comuni, ma anche più aspecifici della condizione) e variazioni nelle abitudini intestinali e nella frequenza della minzione.

C’entra la mutazione genetica ereditaria?

La modella era già consapevole di essere portatrice di una mutazione di Brca1, un’alterazione genetica ereditaria che espone maggiormente al rischio di sviluppare diversi tipi di tumore, in particolare al seno e alle ovaie.

Cos’è la mutazione genetica Brca1

È un’alterazione genetica che interessa il gene Brca1 (BReast CAncer gene 1), un oncosoppressore normalmente presente nelle cellule del seno e in altri tessuti, dove contribuisce a riparare il Dna danneggiato. Ogni persona ha due copie di questo gene, ciascuna ereditata da un genitore, ma le persone che ereditano una copia mutata (chiamata anche variante patogena), o che accumulano mutazioni a livello dei geni Brca, hanno un rischio significativamente maggiore di sviluppare diversi tipi di cancro, in particolare al seno e alle ovaie.

Lo stesso gene di Angelina Jolie

Bianca Balti, come pure l’attrice Angelina Jolie, è portatrice della mutazione Brca1, per cui nel 2022 si era sottoposta alla mastectomia bilaterale profilattica per scongiurare il cancro, manifestando l’intenzione di asportare anche le ovaie per prevenire il tumore ovarico. Purtroppo, la malattia è stata più veloce della strategia di prevenzione e, lo scorso settembre, la modella ha scoperto di essere già affetta un tumore ovarico al terzo stadio, una fase avanzata della malattia.

Come scoprire se si è portatori di questa mutazione

La mutazione Brca1 non si manifesta, ovviamente, con sintomi specifici, essendo un fattore genetico in grado di aumentare considerevolmente il rischio di sviluppare diversi tipi di cancro. Oltre al cancro al seno e all’ovaio, le persone con mutazioni di questo tipo hanno maggiori probabilità di sviluppare, ad esempio, il cancro del colon, della prostata, del pancreas, il melanoma e il cancro gastrico. Per sapere se si è portatori o meno di queste mutazioni ci si deve sottoporre – dopo aver consultato un medico - a determinati test genetici e, in caso di positività accertata, si potrà accedere a una prevenzione primaria, come la chirurgia preventiva.

Come riconoscere il cancro da mutazioni Brca

I sintomi cui prestare attenzione sono simili a quelli presenti in tutte le patologie di questo tipo: per quanto riguarda il tumore alla mammella, ad esempio, occorre monitorare eventuali noduli al seno o sotto le ascelle e rivolgersi a un medico se si notano cambiamenti nella forma e nella consistenza del seno o se si avvertono dolore o sensibilità anomala.

È bene sempre ricordare quanto siano importanti, per la prevenzione, la diagnosi precoce e gli screening periodici.

Nel caso di tumore ovarico – uno dei più insidiosi proprio per la mancanza, a oggi, di screening attendibili - i sintomi sono meno specifici; tuttavia, potenziali campanelli di allarme possono essere, tra l’altro, gonfiore addominale, meteorismo (aria nella pancia) e frequente bisogno di urinare. Altri sintomi, come i dolori addominali forti e il sanguinamento vaginale, tendono invece a manifestarsi quando la malattia è in fase più avanzata. Nel caso di Bianca Balti, il tumore è stato diagnosticato al terzo stadio, quindi con interessamento di una o entrambe le ovaie ed estensione oltre i confini pelvici.

La cura

Il trattamento dei tumori associati alle mutazioni Brca può variare a seconda della sede di insorgenza della malattia: nel caso del tumore al seno, il cui rischio è notevolmente più alto, sono stati sviluppati diversi trattamenti, inclusi gli inibitori Parp, che limitano l’azione di un enzima, denominato Sdp ribosio polimerasi, che è coinvolto nella riparazione del Dna. Sono inoltre disponibili agenti antitumorali, come il cisplatino, che si sono rivelati efficaci per i tumori che si sviluppano in persone portatrici di mutazioni Brca1 o Brca2, oltre ad essere attualmente in fase di sviluppo altre terapie.

Sanremo 2025: una scelta coraggiosa

Come ha raccontato sui social, Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia a metà ottobre e ha concluso, al momento, il terzo (e penultimo) ciclo di chemio. La scelta di mostrarsi senza capelli e con i segni evidenti dei trattamenti è stata senza dubbio coraggiosa, per una professionista che lavora principalmente con l’estetica: la donna ha infatti ammesso, durante la conferenza stampa sanremese, che gran parte dei brand con cui lavorava le hanno voltato le spalle, non appena saputo della malattia. La sua testimonianza, però, ha restituito forza e speranza a tante persone che si trovano ad affrontare una battaglia contro questo o altre forme di tumore.