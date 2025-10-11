Trasmettere felicità con la musica. Questione di testo ritmo e matematica

Una soluzione pratica, facile da inserire nella routine quotidiana, è la playlist di musica che porti energia e un senso di benessere. Ascoltarla al risveglio influenza l’umore e ha un effetto immediato. Il ricercatore olandese in neuroscienze Jacob Jolij ha anche elaborato una formula matematica che determina il potenziale di una canzone per la felicità, in base a criteri specifici. Le canzoni avevano in media dai 140 ai 150 battiti per minuto (BPM), un tempo che è circa 20 o più battiti superiore alla media dei brani pop.

Questo ritmo allegro probabilmente ricarica subliminalmente gli ascoltatori. Le canzoni esaminate avevano anche molte più probabilità di essere in tonalità maggiore anziché in tonalità minore.

Jolij ha anche esaminato i testi. Ha descritto la maggior parte delle canzoni felici come aventi testi o allegri e senza senso oppure testi che descrivevano eventi felici ed emozioni positive. La sua playlist Feel Good Song Formula Top 110 è disponibile su Spotify. Tra i brani più energizzante ci sono Don’t Stop Me Now dei Queen, Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Eye of the Tiger (Survivor) e | Will Survive di Gloria Gaynor.