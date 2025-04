Trapianto record a Padova: fegato di una 99enne impiantato a cuore fermo. “La più anziana donatrice di sempre”

Roma, 19 aprile 2025 - Trapianto da record a Padova, dove il fegato di una donna di 99 anni è stato impiantato in un paziente che si trova ora “in buone condizioni”. La donatrice sarebbe “la più anziana di sempre”.

L’innovativo intervento, effettuato la notte scorsa, è stato eseguito all'equipe della Chirurgia Epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.

La donazione è avvenuta in modalità "Dcd" (donazione a cuore fermo), tecnica sviluppata dalla Cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera padovana diretta da Gino Gerosa.

A dare la notizia la Regione Veneto, con una nota diffusa dal governatore Luca Zaia che parla di “Un intervento straordinario che non solo segna un nuovo traguardo della medicina e della chirurgia dei trapianti – dice il presidente della Regione Veneto –, ma che rappresenta anche il volto migliore della nostra sanità: quello di una comunità scientifica che non conosce limiti quando si tratta di curare e salvare vite”.

Aggiunge Zaia: “Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento e i miei complimenti al professor Umberto Cillo, al professor Enrico Gringeri, al dottor Demetrio Pittarello e a tutta l'équipe della Chirurgia epatobiliopancreatica e dei trapianti di fegato dell'Azienda Ospedale-Università di Padova per questo storico intervento".

E conclude: "Ancora una volta il Veneto dimostra di essere in prima linea nel campo della sanità. Ogni giorno i nostri professionisti, grazie a competenza, dedizione e spirito di innovazione, raggiungono traguardi importanti. Questo trapianto ne è la conferma. È motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità - aggiunge il presidente - sapere che dietro risultati come questi c'è un sistema sanitario che lavora con serietà, preparazione e passione. Il Veneto si afferma così, giorno dopo giorno, come una realtà solida, affidabile e all'avanguardia".