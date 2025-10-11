Studiare le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore per ottenere la patente

Una patente più consapevole se si sa come salvare una vita: è la proposta di legge che l’onorevole Alessandro Amorese (FdI) ha presentato a Roma nel convegno ’Agire per salvare una vita’ organizzato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Amorese chiede che tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida sia introdotta la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e dell’utilizzo dei defibrillatori automatici e semi. "La proposta – sottolinea l’onorevole – nasce dalla volontà di rendere la formazione al primo soccorso un requisito di cittadinanza attiva, capace di salvare vite in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. È un passo che forma i cittadini e li mette nelle condizioni di agire in situazioni critiche. La formazione e l’istruzione, infatti, restano strumenti fondamentali per responsabilizzare le persone e accrescere la consapevolezza collettiva".

"Pensiamo – dice sull’argomento il cardiologo Fabio Costantino – che sia opportuna la misura che fino al rinnovo dei 60 anni chi vuole guidare l’auto abbia anche la patente per riuscire a salvare la vita altrui". L’onorevole Enzo Amich (FdI) ha invece chiesto che la formazione di ’Basic Life Support and Defibrillation’ venga resa obbligatoria nei programmi iniziali e periodici delle Forze dell’ordine. Il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sistema 118, ha sottolineato come "l’arresto cardiaco improvviso possa colpire chiunque. Diffondere le competenze della defibrillazione rappresenta un investimento indispensabile per salvare migliaia di vite l’anno".

R.J.