Uno spray nasale contro la febbre da fieno può fermare il Covid-19: il segreto è nell’azelastina

La cattiva notizia è che il Covid-19 sta ancora colpendo in tutto il mondo dopo aver sviluppato più varianti.

La buona notizia arriva dalla Germania, dove uno spray nasale comunemente usato contro la febbre da fieno si è dimostrato efficace nel ridurre le infezioni da SARS-CoV-2. E in parallelo è stata anche osservata una riduzione delle infezioni da rinovirus, altra frequente causa di malattie respiratorie.

Il segreto nell’azelastina

La ricerca, pubblicata su Jama Internal Medicine, è stata coordinata dal Centro Medico dell’Università del Saarland. Al trial hanno preso parte 450 volontari, divisi in due gruppi: 227 hanno utilizzato uno spray nasale contenente azelastina tre volte al giorno per 56 giorni, mentre i restanti 223 hanno ricevuto un placebo con la stessa modalità di somministrazione.

L’azelastina è un farmaco antistaminico di lungo corso e i dati finali dello studio non hanno lasciato dubbi sulla sua efficacia contro il Covid-19: solo il 2,2% dei partecipanti trattati con lo spray nasale ha contratto l’infezione da SARS-CoV-2 contro il 6,7% di coloro che avevano utilizzato il placebo. Tutte le diagnosi sono state confermate tramite test PCR, che l’epidemia del 2020 ha reso universalmente noto.

Inoltre, nel gruppo trattato con azelastina è stato anche riscontrato un numero inferiore di infezioni respiratorie, specie di quelle da rinovirus: 1,8% contro il 6,3% del gruppo placebo, quindi con percentuali simili a quelle registrate per il coronavirus.ù

Un futuro strumento di prevenzione in più

Precedenti studi in vitro avevano già suggerito un potenziale effetto antivirale della molecola, che è stato ora confermato in un contesto pratico: il lavoro condotto in Germania rappresenta la prima dimostrazione clinica reale della capacità protettiva dell’azelastina, già disponibile da decenni come trattamento da banco per la febbre da fieno.

Il professor Robert Bals, a capo del team di ricercatori, ha sottolineato le potenziali applicazioni concrete della scoperta: “Lo spray nasale di azelastina potrebbe fornire un ulteriore strumento profilattico facilmente accessibile per integrare le misure protettive esistenti, in particolare per le persone più vulnerabili, durante i periodi di alta circolazione virale o prima di viaggi”.

Allo stesso tempo, lo scienziato ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti: “I nostri risultati mostrano la strada, ma sono necessari studi multicentrici più ampi per confermare questi dati e per valutare l’efficacia dell’azelastina anche contro altri virus respiratori”.

E’ comunque indubbio che si aprano scenari promettenti: un farmaco già disponibile e a basso costo potrebbe rivelarsi un prezioso alleato nella prevenzione di diverse infezioni respiratorie e un’arma in più contro il rischio di future pandemie.