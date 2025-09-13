Spazzolare bene cani e gatti durante il cambio del pelo. Meno caldo e afa, più appetito

La fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno portano un cambiamento di abitudini anche per i nostri amici animali. A settembre, con il clima più fresco, i cani – che hanno boccheggiato in luglio e agosto per le alte temperature – diventano più dinamici e gradiscono le passeggiate nel verde: questo può comportare un aumento dell’appetito. La razione di pappa può essare più abbondante, ma senza esagerare. Le gite nei parchi possono portare a incontri sgradevoli, come quelli con le zecche che in autunno hanno il secondo picco di attività dopo la primavera, anche se diminuiscono con l’abbassarsi delle temperature. È dunue importante evitare l’erba alta, controllare il pet al rientro e sapere come rimuovere una zecca. E bisogna usare ancora gli antiparassitari.

In autunno cani e gatti mutano il pelo, quindi sono consigliate spazzolature frequenti, che favoriscono il ricambio, aiutano a ossigenare il pelo e ne riducono e la dispersione in casa. Il gatto merita un’attenzione particolare: la muta aumenta il rischio di formazione di boli di pelo (tricobezoari) in quanto l’animale, leccandosi e toelettandosi, può ingerire molto pelo, che può portare a occlusioni intestinali o gastriti. Se Fido dorme in una cuccia esterna (quando era molto caldo può averla disertata per trovare refrigerio altrove), la fine dell’estate è il momento giusto per verificare che la struttura sia in ordine, in un luogo asciutto, ben coibentata, senza muffe, coi tappetini termici a posto. Il gatto normalmente non ama il freddo e con l’abbassamento delle temperature diventa più vulnerabile ai raffreddori: soprattutto se dorme all’aperto, potrebbe avere un calo delle difese immunitarie. Freddo e umidità possono peggiorare problemi articolari eventuali. I gatti casalinghi ai primi freschi si rifugiano sotto le coperte, ma ci sono quelli abituati a vivere fuori, soprattutto in campagna. Anche per loro una casetta a prova di freddo sarà utile. Se viene collocata vicino alla porta di casa, è facile che il micio si addomestichi e diventi casalingo.

Gloria Ciabattoni