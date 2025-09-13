Sordità e ipoacusia in bambini e neonati. L’aiuto della tecnologia

di Marina Santin

Nei bambini, la sordità o ipoacusia, è una condizione molto comune e diffusa. "Nei paesi occidentali – spiega il professor Stefano Berrettini, Ordinario di Otorinolaringoiatria, Direttore della U.O. Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria Universitaria e Direttore del Dipartimento Specialità Mediche e Chirurgiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – si stima che fino a 3 bambini su 1000 nascano con un deficit uditivo permanente, una percentuale che cresce fino a venti volte nei neonati ricoverati in terapia intensiva o esposti a particolari fattori di rischio".

Le sordità permanenti "si distinguono in ereditarie e acquisite – prosegue il professore –. Le prime derivano da mutazioni genetiche trasmesse dai genitori e possono comparire isolate oppure con altre manifestazioni sindromiche. Alcune forme si rivelano già nei primi giorni di vita, altre emergono più tardi o peggiorano progressivamente. Le sordità acquisite, invece, si possono sviluppare in utero, al momento del parto o successivamente. Tra le cause più comuni, le infezioni intrauterine, soprattutto da Cytomegalovirus (CMV), in crescita negli ultimi anni e per il quale non esiste ancora un vaccino. La rosolia – continua Stefano Berrettini –, un tempo responsabile di numerosi casi di sordità congenita, oggi è quasi scomparsa grazie alle campagne vaccinali".

Un deficit uditivo non diagnosticato in tempo "può compromettere lo sviluppo del linguaggio e incidere sullo sviluppo neuropsicologico globale – sottolinea Berrettini –. Le conseguenze si possono riflettere anche sulla vita sociale e lavorativa, riducendo le opportunità di integrazione. Intercettare queste forme già alla nascita è fondamentale, significa prevenire danni irreparabili e offrire a questi bambini una prospettiva di vita completamente diversa".

Lo screening audiologico neonatale, "è obbligatorio in Italia dal 2017 e rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La Toscana è stata una delle prime regioni italiane ad avere lo screening obbligatorio fin dal 2007 e nel 2016 sono state recepite dalla Regione Toscana le nuove linee guida per lo screening audiologico neonatale e la gestione dell’ipoacusia infantile. Ogni neonato – insiste il professore – viene sottoposto a un test audiologico indolore che consente di individuare la maggior parte delle sordità congenite. Nei bambini a rischio o in cui il deficit compare successivamente, sono previsti controlli audiologici ripetuti nei primi anni".

Per questi bambini, il contributo della tecnologia è stato fondamentale. "Le moderne protesi acustiche e gli impianti cocleari – puntualizza l’esperto – permettono di offrire ai bambini trattamenti personalizzati ed estremamente efficaci già nei primi mesi di vita. I risultati sono sorprendenti: lo sviluppo del linguaggio può essere paragonabile a quello dei coetanei normoudenti e la condizione di sordomutismo è oggi praticamente scomparsa. Quando le protesi acustiche non sono sufficienti, l’impianto cocleare è la soluzione migliore. Si tratta di un intervento che può essere eseguito già dagli 8-9 mesi di età, anche su entrambe le orecchie (intervento bilaterale simultaneo)".

Un punto di riferimento in questo campo è la struttura diretta dallo stesso professor Berrettini al policlinico pisano. "Da anni – conclude – seguiamo bambini con ipoacusia e realizziamo impianti cocleari. Nel centro sono stati eseguiti circa 1000 impianti cocleari, di cui quasi la metà in bambini affetti da ipoacusia grave o profonda. Il bambino portatore di protesi acustiche o di impianto cocleare deve essere seguito da un team multidisciplinare e avviato precocemente a un percorso di riabilitazione logopedica".