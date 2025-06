Studiata una nuova terapia genica per la cura della Sma: “Dati incoraggianti con una dose l’anno”

Forse un nuovo traguardo nella cura dell’atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia genetica rara che colpisce le cellule nervose che controllano i muscoli egli arti, del tronco e respiratori, portando a una paralisi progressiva. Sono promettenti i primi dati clinici di una nuova terapia genica per la Sma: Biogen ha annunciato i risultati principali dello studio di fase 1 su ‘salanersen’, un ‘oligonucleotide antisenso’ (ovvero un pezzetto di Dna artificiale) sviluppato per il trattamento della Sma. Ecco come funziona e perché potrebbe aiutare i pazienti affetti da atrofia muscolare spinale.

Cosa sono gli oligonucleotide antisenso

Gli oligonucleotidi antisenso (Aso) sono pezzetti di Dna artificiale costruiti con l’obiettivo di legare e bloccare un determinato Rna messaggero. Si tratta quindi di brevi sequenze nucleotidiche sintetiche (antisenso) a singolo filamento di Dna che legano il bersaglio (senso) alterato (Rna messaggero) della cellula, inducendone un processo di degradazione che inibisce la produzione della proteina difettosa corrispondente al gene che causa la malattia.

Efficace con una dose l’anno: “Dati incoraggianti”

Sfruttando lo stesso meccanismo d'azione di ‘nusinersen’, ma progettato per ottenere una maggiore stabilità – spiega il gruppo Usa – ‘salanersen’ ha le caratteristiche per garantire un'elevata efficacia con 1 sola somministrazione all'anno.

Sulla base di questi primi "dati incoraggianti", Biogen ha iniziato a collaborare con le autorità regolatorie globali per definire il disegno degli studi di fase 3. L'azienda ha ottenuto in licenza da Ionis Pharmaceuticals i diritti globali di sviluppo, produzione e commercializzazione di salanersen, sviluppato da Ionis.

L'analisi interim dello studio di fase 1 su partecipanti con Sma precedentemente trattati con terapia genica – riporta una nota – è stata condotta per supportare la decisione di progredire nello sviluppo della molecola con studi registrativi. Entrambi i dosaggi testati, 40 mg e 80 mg, somministrati 1 volta all'anno, sono risultati generalmente ben tollerati e hanno evidenziato un rallentamento sostanziale della neurodegenerazione, come dimostrato dalla riduzione dei livelli di neurofilamenti (Nfl).

Secondo l’azienda, i dati esplorativi sugli outcome clinici mostrerebbero miglioramenti funzionali significativi e il raggiungimento di nuovi traguardi dello sviluppo secondo i parametri dell'Organizzazione mondiale della sanità nell'arco di 1 anno. I dati sono stati presentati allo ‘Sma Research & Clinical Care Meeting’, organizzato da Cure Sma ad Anaheim, in California.

Risultati inaspettati sui bambini dopo 3 mesi di trattamento

“Tra i dati generati, quelli che ritengo più facilmente interpretabili, considerando che questi bambini avevano già ricevuto una terapia genica sono i livelli di neurofilamenti in relazione ai traguardi di sviluppo definiti dall'Oms”, sottolinea Valeria Sansone, direttrice clinica e scientificoa del Centro clinico Nemo di Milano, professoressa di Neurologia all'università Statale di Milano e principal investigator dello studio di fase 1 su salanersen.

"Vedere un bambino trattato con terapia genica nel primo anno di età che a 5 anni non riesce ancora a stare seduto senza supporto, e osservare invece bambini nella stessa situazione acquisire la capacità di sedersi in modo autonomo in soli 3 mesi dall'inizio del trattamento con salanersen, è davvero inaspettato”, continua la ricercatrice.

“Trattandosi di dati preliminari su una coorte relativamente piccola – conclude Sansone – sono impaziente di approfondire gli effetti che salanersen potrà avere, nelle prossime sperimentazioni di fase 3, sia nei bimbi già trattati sia nei soggetti naïve", ovvero pazienti che non hano mai ricevuto un trattamento.

Lo studio continua

Dichiara Stephanie Fradette, responsabile della Neuromuscular Development Unit di Biogen: "Nonostante i notevoli progressi terapeutici raggiunti nella Sma nell'ultimo decennio, rimangono numerosi bisogni clinici insoddisfatti. Salanersen rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno costante di Biogen per rispondere a queste esigenze. I dati disponibili ci incoraggiano a proseguire e siamo desiderosi di avanzare quanto prima alla fase successiva di sviluppo. La nostra più profonda gratitudine va, in primo luogo, ai partecipanti allo studio, alle loro famiglie, ai clinici che hanno condotto la sperimentazione di fase 1 e a tutto il personale coinvolto".

Cosa è emerso dalla fase 1

Lo studio di fase 1 a dose singola crescente – approfondisce la nota – è stato progettato per valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di salanersen. Lo studio si è articolato in 2 parti: la parte A, una fase randomizzata e controllata con placebo condotta su volontari adulti sani di sesso maschile; la parte B, una fase in aperto condotta su partecipanti pediatrici con Sma già trattati con onasemnogene abeparvovec e con stato clinico subottimale.

I risultati interim derivano dalla parte B (24 pazienti), in cui i partecipanti hanno ricevuto una dose annuale di 40 mg o 80 mg di salanersen. Nei pazienti con livelli basali elevati di neurofilamenti, indicativi di neurodegenerazione attiva, l'inizio del trattamento ha portato a una riduzione media del 70% dei livelli di Nfl a 6 mesi, mantenuta durante l'intero intervallo di 1 anno.

Miglioramento motorio sulla metà dei bimbi trattati

Oltre alla sicurezza e ai Nfl, sono stati valutati dati esplorativi sugli outcome clinici per un sottogruppo di partecipanti con almeno 1 anno di follow-up (8 pazienti, età 2-12 anni, trattati con 40 mg di salanersen). La metà (4 su 8) ha raggiunto nuovi traguardi motori secondo l'Oms che in precedenza non riusciva a raggiungere in autonomia o solo con assistenza, come camminare, gattonare, stare in piedi o sedersi.

Inoltre, questi partecipanti hanno mostrato miglioramenti clinicamente significativi nella funzione motoria rispetto al basale dopo 1 anno, inclusi un incremento medio di 3,3 punti (Ds 4,46) nella scala Hfmse e di 5,3 punti (Ds 4,75) nel Revised Upper Limb Module (Rulm). I dati cumulativi dello studio indicano che salanersen è generalmente ben tollerato a entrambi i dosaggi, con la maggior parte degli eventi avversi di entità da lieve a moderata. Gli eventi avversi più comuni sono stati febbre e infezioni delle vie respiratorie superiori.