Gli italiani e il sesso: uno su tre tradisce. Il 20% fa uso di sostanze per lasciarsi andare

Roma, 27 settembre 2025 – "Sesso e sentimenti due cose separate”. Come cambiano relazioni e abitudini sessuali in Italia? A tracciare un quadro è la Fiss (Federazione italiana di sessuologia scientifica) illustrando i risultati di una indagine condotta la scorsa estate. Fluidità, rapporto a distanza e nuove tecnologie sono solo alcuni dei temi affrontati in un questionario che è stato somministrato da aprile a luglio in vista della nona edizione della Settimana del benessere sessuale, in programma a Roma dal 6 al 12 ottobre.

Uno su tre tradisce

Cosa emerge? Oltre il 99% del campione dichiara di sperimentare attrazione sessuale. Alla domanda se l'attrazione fisica coincida sempre con quella romantica, due su tre (73,7%) risponde che le due cose sono separate. Otto persone su 10 dichiarano di avere una relazione stabile ma una su tre ha tradito o sta tradendo. Il 18,8% dichiara di utilizzare le app di incontri e lo fa sia per un bisogno erotico sia per trovare una relazione. Ad aver conosciuto il proprio partner su Tinder e le altre piattaforme è il 12% degli intervistati.

Le persone che hanno una relazione di coppia a distanza sono il 7%, di queste, principalmente si affidano al sexting o alle video chiamate con internet per praticare l'autoerotismo in coppia. Per eccitarsi, il 62,9% ricorre a fantasie erotiche, fra le quali prevalgono quelle feticiste. Il 25% fa uso di sostanze psicotrope, di cui l’83% per aumentare l'eccitazione e disinibirsi. Nel 70% dei casi le assume in coppia.

Il rischio di malattie e gravidanze indesiderate

Il 56% delle persone non pratica sempre sesso sicuro e dunque si espone al rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. In caso di malattia contratta, il 98% lo direbbe al partner ma è interessante osservare che il 2% delle persone non lo farebbe per paura della reazione ma anche di essere lasciato o discriminato. In una relazione eterosessuale, una persona su due non si protegge sempre da gravidanze indesiderate. Il 38% ha sperimentato disfunzioni sessuali, spesso non trattate per stigma o mancanza di informazioni, con aumentato rischio di depressione e peggioramento della qualità di vita. L’1% degli intervistati si identifica come transgender o gender variant e il 22% come pansessuale.

Se ci si affida al sentito dire...

Secondo Salvo Caruso, presidente della Fiss, ginecologo e già professore associato dell'Università di Catania, ancora troppe persone si affidano al web o al ‘sentito dire’ per informarsi in materia di sessualità. E così il più delle volte si innesca “n circolo vizioso di false aspettative, inadeguatezza infondata e tentativi di aderire a modelli irreali con conseguenze psicologiche dannose”. “La scarsa consapevolezza sessuale e affettiva può portare a relazioni disfunzionali – gli fa eco Anna Gualerzi, psichiatra, psicoterapeuta e sessuologa clinica – con rischi di violenza e, nei casi più gravi, anche di infanticidio legato a figli non desiderati o al disagio familiare. È quindi essenziale promuovere un'educazione integrata e facilitare l'accesso a professionisti specializzati per tutelare il benessere individuale e salute pubblica”.