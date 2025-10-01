Scoperto il fattore scatenante del Parkinson: la svolta rivoluzionaria verso la cura

Rivoluzionaria scoperta legata al Parkinson: per la prima volta, sono stati osservati e quantificati i cluster proteici che potrebbero scatenare la malattia. Si tratta di ammassi di proteine chiamati oligomeri di alfa-sinucleina: la loro esistenza era già nota agli scienziati, che da tempo li considerano i più plausibili responsabili dello sviluppo del Parkinson, ma finora non erano mai stati rilevati direttamente nel tessuto cerebrale umano. Una vera svolta che potrebbe indirizzare la scienza verso una possibile cura, che al momento non esiste. La buona notizia arriva da un gruppo internazionale di scienziati dell’Università di Cambridge, dell’University College di Londra, del centro di ricerca biomedica londiense ‘Francis Crick Institute’ e del canadese Polytechnique Montreal: i risultati del lavoro sono stati resi noti in un articolo pubblicto sulla rivista 'Nature Biomedical Engineering'. Il team – guidato da Steven Lee, Sonia Gandhi e Lucien Weiss – ha sviluppato una tecnica di imaging che consente di osservare, quantificare e confrontare gli accumuli di proteine nel cervello.

Perché la scoperta è rivoluzionaria

Le stime attuali – riportano gli autori nell’articolo – indicano che entro il 2050 i casi di Parkinson potrebbero raggiungere i 25 milioni a livello globale. Sebbene esistano trattamenti volti ad alleviare alcuni dei sintomi, questa condizione non è curabile. “La possibilità di osservare il Parkinson nelle sue fasi iniziali – Steven Lee – fornirebbe informazioni preziose su come la malattia si sviluppa nel cervello e di come affrontarla”.

Per far fronte a questa esigenza, il gruppo di ricerca ha sviluppato la tecnica chiamata ‘Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson's Disease’ (ASA-PD), che utilizza la microscopia a fluorescenza ultrasensibile per rilevare e analizzare milioni di oligomeri nel tessuto cerebrale post-mortem. I campioni delle persone affette da Parkinson sono stati confrontati con quelli prelevati da individui sani.

"Risultati aprono nuove porte alla ricerca sul Parkinson”

"È stato come poter vedere le stelle in pieno giorno – commenta Rebecca Andrews, altra firma dell'articolo – il nostro lavoro apre nuove porte alla ricerca su questa malattia". L'analisi ha rivelato la presenza di oligomeri in tutti i campioni, che però raggiungevano dimensioni significativamente maggiori in caso di pazienti con Parkinson.

Il gruppo di ricerca ha anche individuato una sottoclasse di oligomeri presenti solo in caso di neurodegenerazione. "Questo lavoro – sottolinea Lucien Weiss – offre un atlante completo dei cambiamenti proteici nel cervello. Tecnologie simili potrebbero essere applicate ad altre malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer".

Il prossimo passo: capire come si formano i cluster proteici

"Per capire come affrontare queste problematiche – conclude Sonia Gandhi – dobbiamo studiare direttamente il cervello umano, il che si è rivelato piuttosto complesso. Speriamo che il superamento di questa barriera tecnologica ci aiuti a capire perché, come e dove si formano i cluster proteici. Tali informazioni si riveleranno indispensabili per la definizione di opzioni terapeutiche".