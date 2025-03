Malattie reumatologiche, impatto negativo sulla vita di coppia: 5 consigli per migliorare le relazioni

Oltre alla malattia c'è di più: le persone colpite da una patologia, si trovano spesso in condizione di disagio fisico e psicologico, che tende a ricadere anche sulla famiglia e sulle relazioni affettive. In particolare non sempre i partner riescono a capire o ad accettare i disturbi che colpiscono la persona amata e che per prima, spesso, tende a minimizzarli o talvolta, non sapendo bene come gestirli, ad aggravarli. Una ricerca svela, in particolare, l'impatto, delle patologie reumatologiche sulla sfera affettiva. Ma gli esperti forniscono anche consigli preziosi su come le persone colpite da queste patologie possono gestire al meglio i rapporti interpersonali.

Secondo i dati raccolti da un nuovo studio condotto da Apmarr - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, in collaborazione con l'istituto di ricerca WeResearch, su un campione nazionale di 1.627 individui, più di metà degli affetti (56,6%) ha riscontrato problemi con il partner a seguito della diagnosi. Questi disturbi non si limitano alla sfera emotiva, ma incidono anche sul progetto di vita e sulla relazione stessa.

Cambiamenti nelle relazioni: 80% ha problemi nella sfera sessuale

L'indagine ha evidenziato che oltre un terzo delle persone coinvolte (32,8%) ha sperimentato modifiche significative nella propria vita sentimentale, mentre circa un quinto (17,1%) ha affrontato un allontanamento o una separazione. L'analisi ha inoltre rivelato che il 79,4% ha riportato difficoltà nelle relazioni sessuali con il partner, mettendo in luce la complessità e l'ampio impatto delle patologie reumatologiche sul benessere relazionale. La sfera delle relazioni affettive con il partner, con il 32,8%, è al terzo posto tra i principali ambiti di cambiamento e/o modifica del progetto di vita in seguito alla diagnosi di una patologia reumatologica, subito dopo lavoro (71,7%) e sport (38,9%). Tra le fasce d’età quella che ha avuto più problemi nella relazione con il proprio partner in seguito alla diagnosi della patologia reumatologica è quella degli over 65 (40%).

I 5 consigli stilati dagli esperti di Apmarr

Le patologie reumatologiche rappresentano un carico significativo non solo per chi ne è affetto, ma anche per familiari e caregiver. Con più di 5,5 milioni di italiani colpiti da queste malattie, è cruciale migliorare la consapevolezza e il supporto sociale per affrontare le sfide emotive e relazionali connesse.

Ecco, dunque, i 5 consigli stilati dagli esperti di Apmarr per aiutare donne e uomini alle prese con una

patologia reumatologica a vivere al meglio la sfera affettiva e sessuale.