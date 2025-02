Giornata delle malattie rare 2025: cosa succede in Italia

Un giorno raro per una causa rara. Dal 2008, per la sua peculiarità, il 29 febbraio è stato scelto come simbolo per richiamare l'attenzione sulle malattie rare. Negli anni non bisestili, la ricorrenza viene anticipata al 28 febbraio, ma negli ultimi anni si sta affermando sempre più il concetto di "mese delle malattie rare". Un'occasione per sensibilizzare, informare e promuovere la ricerca su patologie che, pur colpendo un numero limitato di persone, hanno un impatto enorme sulla vita di chi ne è affetto e delle loro famiglie.