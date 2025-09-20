Alzheimer, come prevenire la demenza: il decalogo completo

Roma, 20 settembre 2025 - In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, 21 settembre, si accendono i riflettori su una problematica che, solo in Italia, conta 1.200.000 casi di demenza nella fascia d'età uguale o superiore ai 65 anni e circa 24.000 casi di demenza giovanile compresi nella fascia d'età 35-64 anni. Inoltre è possibile stimare in circa 950.000 le persone con Mild Cognitive Impairment, un condizione che talvolta precede l'inizio della demenza. Se si considera che accanto a queste 2.200.000 persone con un disturbo cognitivo vivono circa 4 milioni di familiari è possibile stimare che circa il 10% della popolazione italiana si trova ad affrontare questo problema (Report Nazionale Fondo Alzheimer e demenze 2021-23, Iss). Il costo complessivo della demenza è calcolato in 23 miliardi di euro l'anno di cui il 63% a carico delle famiglie.

Il principale fattore di rischio non modificabile associato alla demenza è l'età ma vi sono ad oggi 14 fattori di rischio modificabili (basso livello di istruzione, ipertensione, ipoacusia obesità, fumo, depressione, inattività fisica, diabete, scarse relazioni sociali, eccessivo consumo di alcol, esposizione all'inquinamento atmosferico,traumi cerebrali, deficit visivo non trattato e alti livelli di colesterolo LdlL) che possono consentire di ridurre fino al 45% i casi di demenza (Lancet Commission 2024).

Ecco il decalogo per la prevenzione della demenza, elaborato da Simone Salemme, neurologo e consulente dell'Istituto Superiore di Sanità, e da Davide Mangani, ricercatore immunologo dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Il decalogo raccoglie le più recenti evidenze scientifiche e traduce la ricerca in indicazioni concrete.