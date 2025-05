San Rossore entra nella top ten delle case di cura

Presentata come la clinica dove si curano i campioni, la casa di Cura San Rossore di Pisa, di proprietà della famiglia Madonna, unica struttura medica selezionata in tutto il territorio italiano dal magazine Capital di Class Editori, viene premiata per le sue performance in crescita, per i suoi bilanci trasparenti e per l’affidabilità, tutti parametri che hanno inciso positivamente e hanno portato la Casa di Cura nella top ten delle PMI italiane.

La Casa di Cura San Rossore di Pisa è nota per l’eccellenza di tutti i suoi comparti, dalla ricerca alla chirurgia, dalla prevenzione alla medicina multidisciplinare. Pazienti eccellenti, come il campione di calcio Marco Van Basten, il portiere del Tottenham, l’attaccante della Sampdoria, Gennaro Tutino, e la campionessa di tennis, Martina Trevisan, sono tra i pazienti famosi che si sono rivolti alla Casa di Cura San Rossore.

La clinica dispone, per le diverse discipline mediche e chirurgiche, di 31 camere di degenza dove assicura il massimo comfort per il paziente e i familiari, ha un blocco operativo formato da 4 sale operatorie, con sala ibrida dotata di chirurgia robotizzata, due sale per il percorso di chirurgia ambulatoriale, il blocco parto con sala travaglio, sala parto e nursery, un’unità di terapia intensiva e un’unità avanzata di radioterapia. Si aggiungono il laboratorio di analisi cliniche e istopatologia, insieme ai numerosi studi medici. Diagnostica dotata di AI, radiodiagnostica - con TAC e RMN -, Eye Unit con chirurgia laser, Dental Unit e centro per la Procreazione Medicalmente Assistita, sono solo alcune tra le dotazioni e gli indirizzi medici e di ricerca che la clinica possiede.

La Casa di Cura San Rossore non è convenzionata con il sistema pubblico nazionale ma ha stretto accordi con le principali compagnie di assicurazioni consentendo così l’accesso ai propri servizi ad una fascia sempre più ampia della popolazione.