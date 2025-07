Pinocchio e Lucignolo aiutano i bambini a prevenire le malattie: un libro a fumetti distribuito sui treni

Roma, 3 luglio 2025 – ‘Salute Pinocchio! Missione prevenzione’. È il manuale a fumetti (primo di una serie) nato per insegnare la prevenzione sanitaria ai bambini con l’aiuto dei personaggi di Collodi: il mitico burattino, il Gatto e la Volpe, Lucignolo e Azzurra. Il libro – realizzato dal network PreSa e da Giunti editore, patrocinato dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (Mesit) e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) – sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity Trenitalia e nei principali FrecciaLounge d’Italia. La presentazione è avvenuta mercoledì 2 luglio nel Freccia lounge di Roma Termini.

La voce del Grillo: favole a fumetti e approfondimenti scientifici

“Non è buona una crostata di terra”. “Meglio l’attività fisica con gli amici dei videogiochi”. “Dormire poco fa male”. “Importante è mangiare bene, tanta frutta, per esempio”. E proteggersi dal sole con le creme solari. Sono alcuni messaggi del fumetto ‘Salute Pinocchio! Missione prevenzione’. Il volume alterna per ciascun argomento favole a fumetti e approfondimenti scientifici, chiamati ‘La voce del Grillo’.

Decalogo per una vita super sana

Alla fine, il ‘Decalogo per una vita super sana’. Gli episodi principali del libro sono “Crostata di terra” – sull’importanza dell’igiene personale prima di mangiare – ‘Attenti al ciuco!’, sull’importanza della vaccinazione, ‘Dott. Ravencrow, pediatra’, sui controlli periodici dal pediatra, ‘Torta alle pere’, sulla sana alimentazione, ‘Un fuoriscena spettacolare’, sul piacere dell’attività fisica al posto dei videogiochi, ‘Faine, galline & Acchiappacitrulli’, sul sonno e i danni del dormire poco, ‘Un gelato per due fragole’, dove Pinocchio e Lucignolo si scottano per non aver messo la crema solare, ‘Pescicani abissali e cybertonni’, dove Lucignolo si isola per giocare ai videogiochi, ‘Tiro al sacchetto” con i protagonisti che raccolgono rifiuti e imparano i vantaggi della tutela dell’ambiente.

"Promuovere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni”

“Questa collana nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni. Secondo l’Associazione Italiana Editori, i bambini italiani passano in media quattro volte più tempo davanti a uno schermo rispetto a quanto leggono su carta. E, secondo una meta-analisi dell’Università di Valencia, la lettura cartacea è da 6 a 8 volte più efficace nel favorire la comprensione del testo. Insieme, questi due dati indicano una perdita di oltre il 70 % del potenziale educativo per i nostri ragazzi”, ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit.

“Abbiamo scelto di sostenere questo progetto editoriale perché crediamo fermamente che investire nell'educazione alla salute e alla cura di sé attraverso corretti stili di vita sia la base per costruire un futuro più sano per tutta la collettività. Nel nostro Paese, la prevenzione è ancora una sfida culturale, sociale ed economica”, ha affermato Marcello Cattani, presidente e amministratore Delegato Sanofi Italia & Malta.

“Questo nuovo progetto editoriale concretizza ancora una volta l’impegno di Trenitalia, e di tutto il Gruppo FS, nella salute e nell’inclusione e ci dà l’opportunità di compiere un ulteriore passo verso una cultura basata sulla sensibilizzazione e sulla promozione della prevenzione”, ha dichiarato Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia.

“Primi 1.000 giorni di vita determina la salute futura”

Per Antonio D’Avino, presidente nazionale dei Medici pediatri (FIMP), “i primi 1000 giorni nella vita di un bambino rappresentano una finestra decisiva per la sua salute futura. È in questo periodo che si pongono le basi per la prevenzione di molte malattie a decorso cronico. In questo senso, il pediatra di famiglia ha un ruolo chiave come guida delle famiglie verso l’adozione di corretti stili di vita. Il progetto ‘Salute, Pinocchio!’ è un esempio virtuoso di come si possa fare promozione della salute anche verso i più piccoli, in modo accessibile, divertente e scientificamente corretto”. Alla presentazione del volume sono intervenuti anche Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta, Massimo Improta, Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, Francesco Zamichieli, Direttore Iniziative Speciali di Giunti Editore, Sofia Gorgoni, giornalista, Direttore responsabile PreSa –Prevenzione e Salute.