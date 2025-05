"Riportare in Italia la produzione di principi attivi ed eccipienti"

"Dobbiamo riportare in Italia la produzione di principi attivi e di eccipienti, che ad oggi sono prodotti per l’80% tra Cina e India. Se si verificasse una crisi diplomatica o commerciale con questi Paesi rischieremmo di non poter produrre farmaci salvavita nel giro di pochi mesi. Per questo ritengo che la produzione farmaceutica sia anche una questione strategica e geopolitica. È un impegno che ho già condiviso con il Ministero dell’Economia e delle finanze e che intendiamo portare avanti". Ad affermarlo, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato (nella foto a fianco), nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Il Sottosegretario ha annunciato l’intenzione del Governo di procedere con una legge delega per giungere a un Testo Unico sulla farmaceutica, e la convocazione entro fine mese di un Tavolo interministeriale per guidare il processo di riforma.

"Siamo già al lavoro per avviare una legge delega al Governo per il riordino della legislazione nazionale vigente che confluisca in un Testo Unico sulla farmaceutica, in grado di dare sistematicità e certezza all’intero comparto. Una cornice normativa chiara, ispirata ai principi di prossimità, maggiore aderenza terapeutica dei pazienti alle cure che si traduce in migliore qualità di vita, e maggiore competitività nel settore farmaceutico". "Entro la fine di maggio – ha concluso Gemmato : convocheremo un Tavolo interministeriale di concerto con il MEF e con tutti gli attori coinvolti in questo progetto di riforma. L’obiettivo è costruire un sistema moderno, capace di dialogare con l’Europa, ma con al centro sempre e comunque l’accesso al farmaco equo e agevole per tutti i cittadini italiani".

