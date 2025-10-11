Riduzione del dolore. Efficacia dimostrata grazie agli studi clinici

L’efficacia di MagniStretch® è provata da studi clinici. Quello condotto sul materasso ha verificato la sua validità nel ridurre l’intensità del dolore e migliorare la capacità funzionale e la qualità del

sonno nei pazienti con lombalgia cronica. Dopo 12 mesi d’uso, i risultati hanno

dimostrato che in tutti i pazienti sono migliorati significavamente i punteggi VAS (Scala Analogica Visiva), ODI (Indice di Disabilità di Oswestry) e PSQI (Pittsburgh

Sleep Quality Index) rispetto all’inizio dello studio.

In particolare, quelli del gruppo di età over 50 hanno mostrato una riduzione maggiore in tutti i parametri rispetto ai

gruppi 20-35 e 36-50, suggerendo che il beneficio clinico del materasso potrebbe essere più pronunciato con l’avanzare dell’età. Quanto ai guanciali MagniStretch®, invece, uno studio con 75 pazienti per 12 mesi delle stesse tre fasce d’età, ha rilevato che tutti i gruppi, in particolare quello over 50, hanno avuto miglioramenti significativi nei punteggi VAS, NDI (Neck Disability Index) e PSQI.