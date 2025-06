Ricerche su pazienti autoimmuni

Le donne affette da malattie autoimmuni infiammatorie come artrite reumatoide, lupus o sclerodermia sistemica hanno un tasso di mortalità cardiovascolare significativamente più alto rispetto agli uomini con le stesse patologie. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes che ha analizzato i decessi negli Stati Uniti tra il 1999 e il 2020. In totale, per la ricerca condotta da esperti della Cleveland Clinic, sono stati esaminati oltre 127mila decessi cardiovascolari su 281mila morti legate a queste patologie autoimmuni.

Ne è emerso che le donne presentano un rischio di morte cardiovascolare superiore del 50% rispetto agli uomini. Nelle pazienti con artrite reumatoide, però, la disparità è ancora più marcata: il tasso di mortalità cardiovascolare è risultato circa triplo rispetto a quello degli uomini. Le principali cause di morte sono risultate ictus e malattia coronarica. Inoltre, le donne avevano oltre il doppio delle probabilità di morire per aritmie o arresto cardiaco rispetto ai pazienti maschi. Secondo il National Institute of Allergy and Infectious Diseases, circa l’8% della popolazione statunitense, circa 27 milioni di persone, soffre di una malattia autoimmune.