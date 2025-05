Retinite pigmentosa, identificato un nuovo gene nel cromosoma X

Un team di ricerca internazionale, guidato dall’italiano Lorenzo Bianco, ha identificato un nuovo gene responsabile della retinite pigmentosa (RP): si tratta di IDH3G, che è il quarto gene ad essere associato alla forma di questa malattia legata al cromosoma X. Lo studio è da poco stato pubblicato sulla rivista scientifica Genetics in Medicine. "Si tratta di un passo avanti importante per la comprensione di una malattia complessa come la retinite pigmentosa - spiega Sandro Banfi, ordinario di Genetica Medica presso l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, ricercatore TIGEM (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) di Pozzuoli- una rara patologia degenerativa della retina che porta alla perdita progressiva della vista".

La retinite pigmentosa è associata a più di 80 geni mutati, ma solo 4 sono legati al cromosoma X, quindi al cromosoma sessuale. Questa scoperta apre la strada a delle potenziali implicazioni terapeutiche, sia farmacologiche che correlate alla terapia genica.