La disinformazione non è salute: Qn Salus arriva su Instagram

In un contesto in cui la salute è al centro del dibattito pubblico e in cui i social media rappresentano sempre più il luogo in cui milioni di cittadini si informano, il nuovo canale Instagram @qn_salus nasce con un obiettivo preciso: portare la salute nello spazio dove si forma l’opinione pubblica, contrastare la disinformazione laddove è più percepita e costruire una rete di competenze, visioni e fiducia. Per riportare autorevolezza e fiducia al centro del racconto sulla salute sui social, esplorando nuovi linguaggi attraverso i quali raggiungere nuovi lettori.

Il progetto QN SALUS si caratterizza per un approccio crossmediale, con contenuti in stampa e in digitale, video-interviste, approfondimenti e rubriche dedicate. Grazie al nuovo canale social, il linguaggio sarà ancora più semplice, diretto e adatto ai diversi target di pubblico: dai giovani attenti a temi come salute mentale e sessualità, agli adulti interessati a stili di vita e soluzioni pratiche, fino agli over 55 che cercano chiarezza e rassicurazione sulla prevenzione e la gestione delle cronicità.

A supporto del progetto è stato istituito un comitato scientifico interdisciplinare composto da medici, ricercatori, psicologi, nutrizionisti ed esperti di comunicazione scientifica. La loro collaborazione garantirà l’autorevolezza e la qualità dei contenuti, favorendo al tempo stesso la costruzione di una rete di competenze e visioni a beneficio della collettività.

Il nuovo canale Instagram di QN SALUS vuole essere la risposta all’esigenza di un’informazione di qualità sulla salute, accessibile e affidabile, là dove le persone trascorrono il loro tempo e formano le proprie opinioni: i social media. Uno spazio social dove trovare tutto ciò che serve per essere informati e consapevoli sulla salute, dalla prevenzione alle patologie croniche, dal benessere quotidiano alle grandi sfide della sanità.

“Con l’arrivo di QN SALUS su Instagram vogliamo portare nel cuore dello spazio pubblico digitale la stessa autorevolezza e la stessa cura che contraddistinguono il nostro lavoro giornalistico da sempre. Oggi più che mai è fondamentale presidiare i luoghi dove si formano le opinioni, per offrire un’informazione sulla salute chiara, rigorosa e accessibile a tutti, capace di contrastare fake news e semplificazioni pericolose. La nostra sfida è parlare il linguaggio del presente senza rinunciare alla qualità e al rigore che ci caratterizzano”, dichiara Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!