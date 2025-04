Psicologo di base, in arrivo il nuovo servizio pubblico gratuito. Schillaci: “Entro un mese il piano nazionale”

Il benessere mentale è un tema sempre più importante nella vita delle persone, sia negli adulti e anche nei giovani. Atteso da tempo, e rinviato a causa della mancanza di copertura finanziaria, lo psicologo di base potrebbe presto diventare realtà. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 sarà pubblicato entro un mese.

E così negli ultimi giorni si è tornati a parlare con forza dell'introduzione della figura dello psicologo di base a livello nazionale. Alcune regioni lo stanno già sperimentando – dal Lazio alla Lombardia, Campania e Toscana – e ora anche la Regione Liguria ha stanziato un milione di euro per il 2025, a beneficio delle Asl. Ecco a che punto siamo.

“Salute mentale, una priorità”: la proposta del Governo

La proposta del Ministero della Salute prevede di istituire la figura dello psicologo di base nei servizi sanitari territoriali, così da rendere il servizio accessibile a tutti. “La salute mentale è una priorità mia e del Governo. Sul tema ci siamo impegnati subito. Siamo pronti per far uscire il Piano nazionale sulla salute mentale 2025-2030 che manca da oltre 10 anni. Credo possa essere un pubblicato entro un mese", ha detto il ministro Orazio Schillaci, a margine dell'evento per la celebrazione del Giubileo della salute mentale.

Schillaci: “Puntare sulla prevenzione”

"Questo tema, però, non è solo italiano. La scorsa settimana – ha aggiunto il ministro – sono stato in Polonia all'incontro informale dei ministri della Salute e metà dell'incontro è stato dedicato a questo. È un problema che sta interessando la parte più giovane della popolazione. E anche per questo bisogna puntare molto sulla prevenzione”.

L’iter per l’approvazione del piano procede. “Si sta andando avanti anche a livello parlamentare – ha proseguito Schillaci – c'è una proposta di legge per aumentare il numero degli psicologi e per metterli all'interno delle Case di comunità. C'è interesse e voglia di risolvere questo problema molto sentito. Tra l'altro in questi giorni, dopo la conferma del bonus psicologico, l'Inps aprirà lo sportello dedicato. Ma non bastano interventi spot, servono interventi strutturali".

Cosa prevede il piano nazionale

Il piano nazionale prevede l’accesso diretto senza ticket ai servizi dello psicologo direttamente nei consultori e negli ambulatori delle Asl. L’integrazione degli psicologi con i medici di famiglia e interventi mirati sui disturbi più diffusi: ansia, stress, disturbi dell’umore, dipendenze leggere e burnout.

Dopo la pandemia, un italiano su tre ha iniziato a soffrire di disagi psicologici – soprattutto tra i giovani, dove si fa largo il tema degli ‘hikikomori’ –

Cnop: “È una figura fondamentale, che i cittadini attendono”

“Lo psicologo di base è una figura che i cittadini attendono. Ed è fondamentale, perché accanto alla terapia è necessaria anche la prevenzione". In quest'ottica, un professionista sul territorio "può intercettare precocemente i problemi prima che divengano malattie e disturbi". A dirlo è David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), in merito alla legge istitutiva dello psicologo di base, "condivisa da tutte le forze politiche in Parlamento", ma ancora ferma.

Il ritardo dell'iter è legato "alle mancate indicazioni sul finanziamento della legge", spiega Lazzari. "Riteniamo, però, che serva sbloccarla al più presto – esorta il presidente del Cnop – anche perché ormai la metà delle Regioni italiane ha attivato questo strumento autonomamente". Un servizio "gradito dai cittadini che lo hanno sperimentato e di grande importanza sul piano della prevenzione e per la promozione del benessere psicologico”.