Protezione salute. La polizza per ogni budget ed esigenza

AXA Italia lancia Protezione Salute, una nuova offerta Salute completa, personalizzabile e inclusiva. Due sono gli ambiti di protezione costruiti per livello di bisogno e capacità di spesa.

Per chi è alla ricerca di una protezione completa e personalizzata, per sé e per i propri cari, AXA (nella foto, il Chief Health Officer Axa, Cristiano Gianni) propone 5 ambiti con una struttura modulare con coperture incrementali, consentendo di combinare più garanzie rispetto alle diverse esigenze di tutela della salute, dalla prevenzione alla cura: ’Ricoveri e Interventi’, ’Visite e Accertamenti’, ’Diarie’, ’Prevenzione’ e ’Assistenza’.

Il prodotto comprende anche importanti novità sul fronte della prevenzione, con il check up ogni due anni e l’innovativo test nutrigenetico per identificare eventuali sensibilità e intolleranze.

In un ottica di maggiore inclusione, per chi è invece alla ricerca di una protezione mirata e accessibile, Protezione Salute offre inoltre quattro soluzioni specifiche con premi fissi e un processo di acquisto semplificato, arricchite da prestazioni di assistenza dedicate a disposizione 24/7. Il tutto a meno di 25 euro al mese.

Novità assoluta di mercato, innanzitutto, ’Visite e Accertamenti urgenti e brevi’, per superare le liste di attesa in caso di visite ed esami con carattere di urgenza e brevi e dare accesso a strutture private.

Inclusa, in tutte le tipologie proposte, la Card Salute AXA, che permette di beneficiare di scontistiche per prestazioni sanitarie nelle oltre 5.900 strutture del network AXA sul territorio nazionale.