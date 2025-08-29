Primo trapianto di polmone da maiale a uomo. L’esperimento in Cina: una speranza per il futuro?

Per la prima volta in assoluto, un polmone di maiale geneticamente modificato è stato trapiantato in un essere umano, rimanendo funzionante per nove giorni.

L’intervento, la cui esecuzione è stata illustrata in dettaglio con un articolo su Nature Medicine, è stato eseguito in Cina e rappresenta un’altra tappa storica nella ricerca sullo xenotrapianto, ovvero l’utilizzo di organi animali per sopperire alla cronica carenza di quelli umani.

La preparazione e l’esito finale

Il polmone di maiale è stato trapiantato in un uomo di 39 anni, dichiarato cerebralmente morto dopo quattro valutazioni cliniche. L’animale donatore era stato in precedenza sottoposto a un editing genomico tramite la tecnologia CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), che permette appunto di modificare il dna. Nello specifico, si è proceduto alla rimozione di specifici antigeni per ridurre il rischio di rigetto immediato da parte del sistema immunitario umano.

In effetti, l’organo è stato inizialmente accettato dal corpo umano, anche se già 24 ore dopo l’intervento sono stati osservati segni di danno polmonare, mentre a 3 e 6 giorni sono comparsi segnali di rigetto. Alla luce di queste complicazioni, i ricercatori hanno deciso di interrompere l’esperimento al nono giorno, quando il polmone risultava ancora vitale ma comunque compromesso dai processi messi in atto dal sistema immunitario.

Comunque un buon risultato perché...

Sebbene l’operazione non abbia garantito una funzionalità a lungo termine, gli studiosi la considerano un primo e cruciale passo sulla strada del xenotrapianto di polmone.

In passato altri importanti organi ricavati da maiale geneticamente modificato (rene, cuore e fegato) sono già stati trapiantati nell’uomo a titolo sperimentale, ma i polmoni rappresentano una sfida più complessa per la loro struttura delicata e le interazioni costanti con l’ambiente esterno attraverso la respirazione.

Secondo il team cinese, i risultati di questo primo tentativo mostrano che lo xenotrapianto polmonare è un intervento biologicamente possibile, ma che richiede ulteriori progressi: da un lato nel perfezionamento delle modifiche genetiche dei donatori animali; dall’altro nello sviluppo di terapie immunosoppressive più mirate per prevenire il rigetto senza compromettere la funzionalità dell’organo.

Se questi rebus scientifici troveranno soluzione, il trapianto di polmoni da animali a esseri umani potrebbe in un prossimo futuro uscire dalla fase sperimentale e offrire nuove speranze ai pazienti affetti da gravi malattie respiratorie.