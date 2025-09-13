Prevenzione, ricerca e fiducia nella scienza. La medicina dei valori

Ferri

In farmacia, pochi giorni fa: un cinquantenne blatera e inveisce contro farmaci, medicine, scienza, ricerca, case farmaceutiche e quant’altro, per poi chiedere ’qualcosa di naturale’ per un disturbo digestivo. Ero sul punto di intervenire, ma la giovane farmacista che mi stava procurando una medicina, mi ha guardato implorandomi con gli occhi di tacere e con un impercettibile movimento del capo: "No, la prego, no". E una volta che il cliente se ne è uscito, mi ha spiegato affranta: "Non è l’unico, sapesse quanti ne sentiamo...".

Confesso, quella scena mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante parlare di medicina, di progessi terapeutici e di prevenzione: spiegare chiaramente e con rigore scientifico a un pubblico sempre più vasto, il valore di quello che oggi abbiamo a disposizione e delle possibilità che avremo, anche a breve, grazie alla ricerca.

Come facciamo puntualmente, ogni mese, su Salus: in questo numero, oltre all’inchiesta sulla cardiologia, ci occupiamo di udito e sordità, neurologia, oncologia, ortopedia, Alzheimer e molto altro ancora. Senza dimenticare la parte ’naturale’: l’attenzione al benessere, alla alimentazione corretta, ai vantaggi del movimento sano, e alla cura della nostra salute mentale. Perché tutto concorre alla nostra salute: lo stile di vita, la prevenzione, i ’rimedi naturali’ (quando possibile). Tutto perfetto, fino a quando la salute c’è: quando qualcosa non funziona come dovrebbe, dal lieve disturbo alla patologia più seria, è ai medici, alla scienza e alla ricerca che dobbiamo guardare con fiducia. Sempre.