  3. Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? La riposta nell’evoluzione dei cromosomi

Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? La riposta nell’evoluzione dei cromosomi

Differenze di genere nella durata della vita: le femmine superano i maschi grazie a fattori genetici ed evolutivi. A dirlo è uno studio effettuato su 1.176 specie

di Redazione Salus
15 ottobre 2025
Non è solo un luogo comune: le donne vivono davvero più a lungo degli uomini. Per decenni, il merito è stato attribuito a stili di vita più attenti e a diete più sane. Ma un recente studio pubblicato su Science Advances suggerisce che la spiegazione potrebbe risiedere più in profondità, nell’evoluzione stessa.

I ricercatori hanno analizzato 1.176 specie di animali, dai roditori agli scimpanzé, dagli alci agli uccelli, sia in natura che negli zoo. Il risultato? Nel 72% delle specie di mammiferi le femmine vivono in media il 12% più a lungo dei maschi. Negli uccelli, invece, i maschi prevalgono, con una durata media superiore del 5%.

Il ruolo dei cromosomi

Secondo gli scienziati, la differenza potrebbe dipendere dai cromosomi sessuali. Nei mammiferi, le femmine possiedono due cromosomi X, che offrono una protezione naturale contro mutazioni dannose, mentre i maschi hanno un cromosoma X e uno Y. Negli uccelli, la situazione è invertita: i maschi hanno due cromosomi uguali e le femmine due diversi, conferendo un vantaggio ai maschi.

Ma i cromosomi spiegano solo in parte il fenomeno. In molte specie di rapaci, le femmine sono più grandi e longeve dei maschi, indicando che dimensioni, comportamento e dinamiche sociali giocano un ruolo importante.

Influenza di ambiente e comportamento

Lo studio mostra anche che nelle specie monogame il divario di longevità tra maschi e femmine è ridotto, mentre nei maschi poligami o più grandi dei partner il divario cresce. Il divario si manifesta maggiormente in natura, ma persiste anche negli zoo, dove le condizioni di vita sono più controllate.

Implicazioni per l’uomo

Tra primati come scimpanzé e gorilla, le femmine vivono più a lungo che negli esseri umani, confermando che la longevità femminile è un tratto profondamente radicato nei processi evolutivi. Differenze genetiche, strategie di riproduzione, ruolo dei genitori e ambiente interagiscono per determinare la durata della vita in ogni specie, incluso l’uomo.

In breve, le donne non vivono di più solo grazie alla dieta o alle abitudini: la natura stessa sembra aver scritto nel DNA un vantaggio evolutivo che le protegge più a lungo degli uomini, indipendentemente dai progressi della medicina o dai miglioramenti delle condizioni di vita.

© Riproduzione riservata