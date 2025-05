Un fumetto, scaricabile gratuitamente da internet – lo trovi cliccando qui – da sfogliare e colorare: è Andi, il protagonista, a spiegare ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni, cos’è la paralisi cerebrale. Attraverso immagini da colorare, esempi pratici e giochi Andi accompagna i ragazzi in un percorso di scoperta della patologia: il materiale è pensato per essere stampato e colorato e rappresenta una novità assoluta nell’ambito della divulgazione ai ragazzi sulla paralisi cerebrale. L’opuscolo rappresenta un esempio efficace di giornalismo scientifico per bambini, capace di spiegare concetti complessi in modo accessibile, coinvolgente e visivamente stimolante. Grazie ad un’applicazione giocosa dei principi dell’health literacy, si affrontano temi di attualità scientifica utilizzando un linguaggio chiaro e uno stile narrativo che stimolano la curiosità e il pensiero critico.

Ai applicata per la paralisi cerebrale

L’obiettivo principale è far conoscere la paralisi cerebrale e il progetto europeo Aincp (Artificial Intelligence in Cerebral Palsy), una delle più grandi ricerche a livello europeo sull’intelligenza artificiale applicata alla paralisi cerebrale, coordinata dall’Università di Pisa, spiegando ai suoi destinatari come la scienza più avanzata stia lavorando in modo innovativo. Tra gli aspetti più rilevanti del progetto: il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle famiglie (grazie anche alla presenza nel consorzio della principale associazione italiana sulla Paralisi Cerebrale, rappresentata dalla Fondazione Fight The Stroke) e l’impiego di tecnologie d’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, per migliorare il futuro delle persone con paralisi cerebrale.

Andi, con gli occhi magici

Il fumetto con protagonista Andi, un simpatico personaggio dal corpo simile ad uno schermo e con occhi magici che si animano per raccontare ai bambini tutto ciò che conosce, è disponibile in lingua italiana e può essere scaricato dalla nuova sezione "Kids" del sito del progetto. Il file è progettato per una stampa semplice, in bianco e nero e in formato A4 orizzontale, con l’obiettivo di essere sostenibile, rispettoso dell’ambiente e facilmente divulgabile anche in contesti con risorse economiche limitate. A breve sarà resa disponibile anche la versione in inglese, sempre scaricabile dal sito Aincp. Per il suo carattere innovativo, l’iniziativa è stata inserita nel portale internazionale del Global Accessibility Awareness Day.