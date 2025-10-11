Ottobre è il mese giusto per fare un controllo

Da 45 anni, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e Mentadent rinnovano l’impegno per il Mese della Prevenzione Dentale, la più longeva e radicata iniziativa in Italia nell’ambito dell’igiene orale. L’obiettivo è diffondere e rafforzare la cultura della prevenzione, sensibilizzando la popolazione italiana sull’importanza di prendersi cura della propria salute orale. Oltre 10mila dentisti ANDI si mettono a disposizione dei cittadini e vengono sviluppate iniziative di sensibilizzazione.