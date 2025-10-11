Oncologia urologica: "Trattamenti mirati per preservare la sessualità"

I tumori urologici in Italia fanno registrare ogni anno più di 87mila nuove diagnosi. Sono patologie sempre più curabili e anche guaribili: globalmente, otto pazienti su dieci infatti riescono a sconfiggerle. Da qui però l’esigenza di ricorrere a trattamenti meno invasivi e che impattino sempre meno sulla vita sessuale. Se n’è discusso al XXXV congresso nazionale della SIUrO (Società Italiana di Urologia Oncologica).

"La scelta dei trattamenti e la gestione dei loro effetti collaterali rappresentano due aspetti rilevanti dell’uro-oncologia - afferma Rolando Maria D’Angelillo, Presidente Incoming di SIUrO -. Il cancro della prostata, del rene, del testicolo o della vescica sono malattie sempre più croniche. Quando individuate in tempo, le percentuali di sopravvivenza a cinque e dieci anni superano il 90%. Inoltre, non colpiscono solo uomini e donne over 70 ma anche giovani, come nel caso del tumore testicolare. È evidente che dobbiamo riuscire a preservare il più possibile il ritorno ad una vita normale dopo la difficile esperienza con una neoplasia".