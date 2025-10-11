Occlusioni coronariche. Una tecnica innovativa

La cardiologia dell’Ospedale San Paolo è tra i primi centri in Italia ad aver impiegato una tecnica innovativa per trattare le occlusioni coronariche croniche totali (cto). Grazie a una procedura, che si avvale di un micro catetere mai usato finora, è possibile – nei pazienti con tale patologia – ripristinare il corretto afflusso di sangue al cuore, con un intervento mininvasivo che evita di ricorrere all’unico approccio chirurgico del bypass aorto coronarico. Lo ha comunicato in una nota l’Asl di Bari.